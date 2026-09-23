Саудовская Аравия представила электрокары Ceer в стиле фильма «Трон» (фото)

Для многих это может стать неожиданностью, однако у Саудовской Аравии, являющейся крупнейшим нефтяным гигантом мира, до сегодняшнего дня никогда не было собственного национального автомобильного бренда. Теперь этот исторический пробел официально устранен: Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) и мировой гигант электронной промышленности — тайваньская компания Foxconn — совместно представили новый национальный бренд электромобилей — Ceer. Уже на церемонии презентации компания официально показала публике свои первые две премиальные модели под своим брендом. Ими стали седан в футуристическом стиле Exobot и роскошный внедорожник (SUV).

Эти электрокары, напоминающие футуристическую технику из знаменитого фантастического фильма Голливуда «Трон» (Tron), поражают открывающимися вверх дверями типа «крыло чайки» и отсутствием центральных стоек между передним и задним рядами. Как отметил генеральный директор Джим ДеЛука, высокая прочность кузова была сохранена за счет инновационных материалов, что значительно облегчило посадку на задние сиденья. Вооружившись гигантским 48-дюймовым дисплеем во всю ширину салона и суперразгоном за 2,4 секунды, эти автомобили готовы всколыхнуть мировой авторынок.

Итак, сможет ли первый саудовский электрокар составить серьезную конкуренцию таким гигантам, как Tesla и BYD, какими будут цены и когда это технологическое чудо выйдет на глобальные рынки?

«48-дюймовый экран, «крылья чайки» и старт за 2,4 секунды»: 5 главных особенностей саудовского электрокара

Наиболее громкие аспекты инноваций, представленных брендом Ceer:

Первый национальный автобренд: Саудовская Аравия впервые в истории обзавелась собственным производителем электромобилей;

Линейка «Exobot» — седан и SUV: Компания сразу продемонстрировала две модели премиум-класса — седан и роскошный внедорожник;

Фантастический дизайн и кузов без стоек: Двери открываются вверх в виде «крыла чайки», привычные промежуточные стойки между передней и задней частью убраны;

Динамика уровня суперкаров: Начальная версия разгоняется до 100 км/ч всего за 2,4 секунды, а батарея емкостью 112 кВт·ч обеспечивает запас хода до 600 км на одной зарядке;

Выход в продажу в 2027 году: Сначала машины будут продаваться только на внутреннем рынке королевства, а позже поступят на мировой экспорт.

Первый электромобиль Саудовской Аравии: технические характеристики Ceer Exobot

Сравнение заявленных технических и технологических особенностей новых электрокаров:

Показатели и параметры Ceer Exobot (Седан) Ceer Exobot (Внедорожник / SUV) Класс и категория Бизнес-седан премиум-класса Роскошный внедорожник премиум-класса Емкость батареи 112 кВт·ч 112 кВт·ч Запас хода на одной зарядке Не менее 600 км Более 500 км Разгон (0–100 км/ч) До 2,4 секунды (уровень суперкара) Старт с высокой динамикой Скорость зарядки Быстрая зарядка до 80 процентов за 30 минут Быстрая зарядка до 80 процентов за 30 минут Экраны в салоне 48-дюймовый экран во всю переднюю панель + 8-дюймовый дисплей сзади 48-дюймовая передняя панель + экран для задних пассажиров Конструкция дверей Открывающиеся вверх «крылья чайки», без средних стоек Открывающиеся вверх «крылья чайки», без средних стоек Начало продаж 2027 год (рынок Саудовской Аравии, затем глобальный экспорт) 2027 год (рынок Саудовской Аравии, затем глобальный экспорт)

Экспертиза автопрома и экономической стратегии: Почему это историческое достижение для Саудовской Аравии?

Выводы международных автоинженеров и экономических аналитиков:

Триумф программы «Vision 2030»: Бренд Ceer был создан в рамках стратегии по избавлению страны от нефтяной зависимости под руководством наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана; превращение нефтедобывающего государства в центр передовых зеленых технологий является ключевым звеном стратегического плана;

Синергия технологий Foxconn и Apple: Альянс с Foxconn, производящей продукцию Apple, гарантирует, что программное обеспечение, электронные платы и микрочипы электромобилей Ceer будут иметь мировой уровень качества;

Революция кузова без центральной стойки (B-pillarless): В автомобилестроении считалось, что удаление металлической стойки между передними и задними сиденьями наносит удар по безопасности кузова; инженерия же Ceer за счет использования сверхпрочных сплавов не только обеспечила безопасность, но и создала революционное удобство при посадке и высадке из салона;

5 новых моделей до 2030 года: Производитель не намерен ограничиваться только Exobot; к 2030 году линейку бренда пополнят еще пять новых моделей, включая популярные гибриды, что может превратить Ceer в крупнейший автоконцерн на Ближнем Востоке.

Запуск Саудовской Аравией собственной индустрии электромобилей показывает, что баланс сил на глобальном транспортном рынке кардинально меняется.

Как вы думаете, сможет ли созданный Саудовской Аравией совместно с Foxconn электромобиль Ceer Exobot одержать победу в конкурентной борьбе на рынке с моделями Tesla, Lucid или китайской BYD? Каким, по вашему мнению, будет спрос на эту футуристическую машину с «крыльями чайки» и 48-дюймовым дисплеем, если она появится на рынках Узбекистана? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой громкой аналитической статьей, посвященной автопрому будущего, со всеми любителями машин!