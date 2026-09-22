3,5-метровая акула заплыла в парк Пусана, удивив посетителей

·123·Мир
3,5-метровая акула заплыла в парк Пусана, удивив посетителей

Южная Кореяв городе Пусан, на территории парка Букксанг Ватерфронт, огромная акула, заплывшая из моря, уже четыре дня плавает в искусственном канале. Первоначально ее длина оценивалась в 13 футов, однако последующие проверки показали, что она составляет около 11 футов 6 дюймов, то есть 3,5 метра.

18 сентября в 8:57 утра гуляющий гражданин заметил темный силуэт существа рядом с общественной пешеходной дорожкой и сообщил об опасности. После этого морская полиция привлекла специальную спасательную группу, береговые катера и патрульное судно.

Специалисты пытались вернуть акулу в море в течение шести часов. Однако после того, как Национальный институт рыбохозяйственных исследований предупредил, что принудительное вытеснение акулы на мелководье может спровоцировать нападение, операция была остановлена в 15:15.

Акулу снова видели 19 сентября, и она до сих пор не покинула канал. Примерно каждые 15 минут она поднимается к поверхности воды, показывая плавник, а затем снова уходит на глубину.

Из-за инцидента поток любопытных посетителей в парк резко возрос. В субботу посмотреть на акулу пришли 8 800 человек, а в воскресенье — около 10 тысяч. Некоторые даже приехали из других городов, чтобы увидеть ее.

В целях безопасности в парке были установлены предупреждающие знаки, а время наблюдения ограничено 30 минутами. Полиция также остановила человека, который бросал в воду сырую курицу, чтобы покормить акулу.

Позже в более глубокой части канала была замечена еще одна небольшая рыба размером около 90 сантиметров. В социальных сетях распространились предположения, что это детеныш акулы, однако официальные лица это не подтвердили.

Специалисты предполагают, что это гигантское существо относится к виду темных или бронзовых акул-молотов. Администрация Пусана заявила, что акула могла заплыть в портовую зону в поисках пищи.

Сейчас ответственные лица ожидают, что она вернется в открытое море за счет повышения уровня воды, не прибегая к принудительному вытеснению.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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