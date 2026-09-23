Брайан Бробби оформил хет-трик в ворота Манчестер Сити

·32·Спорт
Брайан Бробби оформил хет-трик в ворота Манчестер Сити

Нападающий Сандерленда Брайан Бробби поделился мыслями о своей яркой игре в матче против Манчестер Сити и редкой высокой оценке от издания BBC. Его хет-трик в поединке на стадионе Этихад привлек внимание футбольной общественности и укрепил его позиции в сборной Нидерландов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Сообщается, что по итогам встречи 24-летний форвард получил от BBC идеальную оценку 10/10. Несмотря на то, что его команда уступила игрокам Манчестер Сити в этом драматичном матче со счетом 5:3, индивидуальные показатели Бробби были высоко оценены экспертами.

В интервью ESPN нидерландский футболист признался, что за свою карьеру редко получал столь высокие оценки. В качестве основного фактора своего физического и тактического роста он назвал индивидуальный видеоанализ.

Видеоанализ и помощь личного тренера

По словам Бробби, он вместе со своим личным тренером Патриком Вёрстом проводит глубокий анализ действий соперников. Регулярный просмотр записей матчей позволяет ему правильно выбирать позицию на поле, экономить силы и играть более интеллектуально.

«Кажется, даже в школе я не получал таких высоких оценок. Наверное, это первая подобная оценка в моей карьере», — в шутливой форме отметил футболист. Он добавил, что постоянно работает над собой, стараясь анализировать, что получается лучше, а какие аспекты требуют улучшения.

Новые цели в сборной Нидерландов

С момента перехода из Аякса в английский футбол Бробби быстро адаптировался к новым условиям и укрепил свою репутацию на международной арене. Он прибыл на сбор в Зейст в отличном настроении, показав готовность закрепиться в национальной команде.

Одна из главных задач нападающего — предугадывать действия защитников соперника до приема мяча и находить свободные зоны. Благодаря этому он добивается преимущества не только за счет физической борьбы, но и за счет умных перемещений, стремясь стать основным форвардом под руководством главного тренера сборной Нидерландов Хави Фернандеса.

Брайан БроббиМанчестер СитиНидерландыАнглийская Премьер-лигаФутбольный трансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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