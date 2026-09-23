В Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент США Дональд Трамп выступил с речью, которая потрясла всю мировую политику. Как сообщают такие международные информационные гиганты, как CNN, Reuters, НБК Невс, Невскуавк и AP, выступление главы Белого дома, длившееся около часа, было наполнено глобальной напряженностью, ультиматумами и историческими геополитическими изменениями.

Основная и самая жуткая часть речи была обращена к Ирану. Трамп выдвинул в отношении Тегерана открытый ультиматум: «Я должен принять важное решение: заключить ли мне сделку с Ираном, позволив им восстановиться и построить страну гораздо более великую, чем прежде? Или я уничтожу Иран, и сделаю это быстро, не дав им возможности снова убивать людей и разрушать страны? Или я обреку их на ад без шансов на выживание и надежды на величие для будущих поколений?» — серьезно пригрозил он на глазах у мирового сообщества.

После слов Трампа о том, что крах кубинского коммунистического режима неизбежен, гаванская делегация демонстративно покинула зал заседаний. Кроме того, президент подтвердил строительство двух военных баз в Гренландии, пообещал очень быстрое окончание войны в Украине и объявил о замене термина «искусственный интеллект» на «суперинтеллект».

Итак, заключит ли Вашингтон сделку с Ираном после выборов или начнет войну, сможет ли Марко Рубио поставить Кубу на колени и станет ли эта агрессивная речь Трампа предвестником нового миропорядка?

«Ультиматум Ирану, побег Кубы и базы в Гренландии»: 5 главных тезисов речи Трампа

Самые резонансные и важные факты, прозвучавшие с трибуны ООН:

Жуткий выбор для Ирана: Трамп заявил, что Иран стоит перед выбором: либо стать великой державой благодаря соглашению, либо быть немедленно и полностью уничтоженным и «обреченным на ад»; было заявлено, что сделка может быть подписана сразу после промежуточных выборов в США;

Кубинская делегация покинула зал: после слов «Этот режим обречен и падет» кубинские дипломаты покинули зал заседаний; Трамп подчеркнул, что Госсекретарь Марко Рубио ведет жесткие переговоры с Гаваной;

Скоропостижная точка в конфликте Украины и России: президент пообещал, что находится в тесном контакте с лидерами обеих сторон и кровопролитие завершится обязательно и очень быстро;

Две базы в Гренландии и оборона НАТО: было отмечено, что соглашение с Данией о строительстве 2 крупных военных баз на острове будет подписано уже в этот день, что усилит мощь НАТО в Арктике;

Эпоха «суперинтеллекта»: Трамп отдал распоряжение заменить термин «искусственный интеллект» (AI) на «суперинтеллект» во всех официальных документах и заявил, что ничто не сможет остановить эту революцию.

Историческая речь в ООН: анализ глобальной повестки Трампа

Основные направления и геополитические решения, выдвинутые главой Белого дома:

Направление и темы Суть заявления Трампа Вероятные последствия и глобальная реакция Иранская проблема Либо новая большая сделка, либо быстрое полное уничтожение Угроза либо абсолютного мира, либо масштабной новой войны на Ближнем Востоке Кубинский режим Коммунистическая система находится под давлением и скоро рухнет Кубинская делегация объявила бойкот, Рубио усиливает санкционное давление Россия и Украина Конфликт завершится «обязательно и быстро» Попытки усадить стороны за стол принудительных переговоров Гренландия и Арктика Будут открыты две крупные базы, НАТО и Европа будут защищены Установление абсолютного военного доминирования США на Северном полюсе Технологии и искусственный интеллект Название сменится на «Суперинтеллект», развитие пойдет без ограничений США сохранят лидерство в гонке высоких технологий и полупроводников

Экспертиза в области международной дипломатии и геополитики: что означает резонансная речь Трампа?

Выводы политологов, аналитиков и международных экспертов:

Стратегия «Мир через силу» (Пеаке тругх Стренгт): Трамп отказался от мягких дипломатических компромиссов по иранскому вопросу; одновременно демонстрируя обещание колоссального экономического восстановления и угрозу полного военного уничтожения, он принуждает Тегеран подписать соглашение, близкое к условиям капитуляции, после промежуточных выборов в США;

Призыв к перевороту в Латинской Америке: Привлечение Марко Рубио к переговорам с Кубой и открытая атака Трампа свидетельствуют о начале нового и жестокого этапа экономической блокады против коммунистической системы в Гаване;

Гренландия — арктический щит: В ответ на активизацию России и Китая в Северном Ледовитом океане Трамп оформил превращение Гренландии в стратегический военный форпост; это окружит НАТО кольцом абсолютной безопасности с севера;

«Суперинтеллект» и промышленная революция: Данное определение технологий говорит о том, что администрация Белого дома предоставит свободу американским ИТ-компаниям (OpenAI, Google, Nvidia), превратив искусственный интеллект в главный инструмент военной и экономической гегемонии.

Это жесткое выступление Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН показало, что эпоха компромиссов в мире подошла к концу и началась эпоха прямого давления и жестких ультиматумов.

Как вы думаете, приведет ли жесткое требование Трампа к Ирану к войне на Ближнем Востоке или Тегеран согласится на сделку? Насколько сильно восстановление военных баз в Гренландии и эта речь Трампа в ООН изменят мировую политику? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим историческим политическим анализом, приковавшим взоры всего мира, со всеми друзьями!