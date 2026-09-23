Самуэле Инасио: Я выбрал Италию, потому что считаю себя итальянцем

Молодой нападающий «Боруссии» Дортмунд Самуэле Инасио получил вызов в сборную Италии на матчи Лиги наций и рассказал о своем выборе. В интервью изданию Ривиста Ундики футболист 2008 года рождения объяснил, почему выбрал именно итальянскую сборную, и поделился своими грандиозными планами на будущее. Об этом сообщает Goal.com .

Талантливый форвард, имеющий бразильские корни и пришедший в футбол благодаря своему отцу Пиа, дебютировал в товарищеском матче против Люксембурга. После этого его начали привлекать в основной состав для участия в официальных турнирах. По словам Инасио, узнав о вызове в сборную, он отпраздновал это событие в кругу друзей.

Главная причина выбора сборной Италии

Футболист подчеркнул, что тщательно обдумал все варианты своего будущего. Однако в итоге его сердце выбрало именно «адзурри». По его мнению, чувство принадлежности к этой стране важнее любого другого фактора.

«Я рассмотрел все варианты, но выбрал Италию, потому что считаю себя итальянцем», — говорит Самуэле Инасио. Он добавил, что с юношеского уровня всегда защищал честь этой страны, и это решение стало для него естественным шагом.

Мечта о чемпионате мира и новая мотивация

Главная цель Инасио очень амбициозна: он хочет завоевать самый престижный трофей в составе сборной Италии. Он отметил, что неудачи последних лет придают команде и ему лично дополнительные силы.

«Моя самая большая мечта — выиграть чемпионат мира с Италией. Последние неудачи в отборочных турнирах служат для нас дополнительной мотивацией, наша главная цель — подарить итальянцам новые важные эмоции», — говорит молодой нападающий.

Также футболист остановился на своих успехах в клубе. Он признался, что первый гол за «Боруссию» Дортмунд в ворота «Айнтрахта» стал одним из самых счастливых дней в его жизни, и таких сильных эмоций он раньше никогда не испытывал.