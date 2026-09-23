Qualcomm представила новые чипы и процессоры с упором на искусственный интеллект

·25·Технологии
Qualcomm представила новые чипы и процессоры с упором на искусственный интеллект

Компания Qualcomm, лидер рынка мобильных технологий, на ежегодном мероприятии Snapdragon Суммит представила два передовых флагманских процессора, выводящих возможности искусственного интеллекта на новый уровень. Чипы под названием Snapdragon 8 Элите Ген 6 и Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6 примечательны тем, что направлены на создание широких возможностей для работы пользователей с персонализированными агентами ИИ. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, чипы нового поколения оснащены усовершенствованным хабом датчиков, позволяющим запускать небольшие модели до 200 миллионов параметров непосредственно на самом устройстве. Благодаря этой технологии смартфоны могут выполнять функции личного секретаря владельца, различать голоса и формировать базу памяти на основе привычек использования для автоматизации повседневных задач.

Возможности и технические характеристики

В ходе презентации представители компании подчеркнули, что новые процессоры поддерживают полноценных голосовых агентов непосредственно на самом устройстве. В частности, обычная модель Snapdragon 8 Элите Ген 6 оснащена новым элементом ускорителя, предназначенным для более эффективного выполнения моделей ИИ.

Версия Экстреме с самыми высокими показателями способна запускать на устройстве модель смешанных экспертов с 30 миллиардами параметров. Такой подход позволяет активировать только определенное количество параметров для выполнения конкретной задачи, несмотря на большой общий размер модели. Для сравнения, компания Apple на своей июньской конференции представила аналогичную модель с 20 миллиардами параметров.

Возможности камеры и мультимедиа

Новые процессоры привносят радикальные изменения не только в ИИ, но и в технологии мобильной фото- и видеосъемки. Процессоры Qualcomm обеспечивают управление камерами на уровне пикселей для профессионального опыта, а также улучшили функции стабилизации изображения и распознавания движения.

В частности, версия Экстреме поддерживает запись видео в разрешении 8К при 60 кадрах в секунду и замедленную съемку в формате 4К при 240 кадрах в секунду. Она также активирует новый кодек Адванкед Профессионал Видео для профессиональной записи и использует технологии эффективного шумоподавления во время звонков.

В рамках мероприятия компания Моторола представила новый смартфон Моторола Сигнатуре 27 на базе процессора Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6 и объявила о его выходе в продажу в текущем году. Сегодня Qualcomm работает над более чем 40 устройствами с поддержкой ИИ, однако эксперты полагают, что в будущем пользователи будут отдавать предпочтение именно смартфонам, а не специализированным гаджетам для возможностей ИИ.

QualcommSnapdragonИскусственный интеллектСмартфонПроцессор
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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