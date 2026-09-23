Экономика Луны к 2050 году может достичь 566 миллиардов долларов

·20·Технологии
Экономика Луны к 2050 году может достичь 566 миллиардов долларов

Согласно данным иксбт.ком, в новом отчете «Буилдинг те Лунар Экономй», опубликованном всемирно известной компанией Делоитте, была оценена глобальная экономическая стоимость будущей деятельности на Луне. Согласно отчету, к 2050 году общий объем лунной экономики может составить 343 миллиарда долларов по консервативному сценарию и 566 миллиардов долларов при ускоренном росте. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Этот огромный показатель состоит из двух основных этапов: стоимости инфраструктуры, необходимой для работы на Луне, и новых рынков, которые откроются после создания этого фундамента. Представитель Делоитте Консултинг и соавтор отчета Ракель Бускаино охарактеризовала этот процесс прежде всего как историю развития инфраструктуры.

Ключевая роль инфраструктуры и транспорта

Согласно исследованию, начальный этап охватывает шесть основных инфраструктурных рынков. К ним относятся транспорт, энергетика, связь и навигация, мобильность на поверхности, строительство и системы жизнеобеспечения. Ожидается, что в условиях ускоренного роста их общая стоимость достигнет 282 миллиардов долларов.

Примечательно, что ровно 73 процента этой суммы приходится на транспортные расходы и возможности. Основные строительные работы планируется проводить вблизи южного полюса Луны. Запасы водяного льда и участки с длительным освещением солнечным светом в этом регионе считаются наиболее подходящими местами для поддержки долгосрочных операций.

Новые рынки и будущие возможности

NASA и другие космические агентства активно запускают коммерческие рынки через контракты на оказание услуг вместо традиционных государственных закупок. Ко второму этапу рынков, которые сформируются на готовом фундаменте, относятся данные, приложения для национальной безопасности, ресурсы типа гелия-3, ракетное топливо, произведенное на Луне, и производство для космических вычислений.

Рынки второго этапа могут принести еще до 284 миллиардов долларов дохода. Кроме того, в отчете более широкие социальные выгоды — инновации, научные открытия и вдохновляющее влияние — оцениваются еще в 541 миллиард долларов.

В то же время эксперты подчеркивают, что процветающая лунная экономика не гарантирована сама по себе. Основными трудностями являются инженерные барьеры, длительные циклы разработки, неопределенность в регулировании и еще не полностью подтвержденный коммерческий спрос. В ближайшей перспективе доходы остаются зависимыми от государственного финансирования, а инвестиции и технические стандарты, принимаемые сегодня, определят, кто останется на рынке в будущем.

Лунная экономикаDeloitteКосмические технологииNASAИнфраструктура
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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