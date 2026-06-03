Халилур Рахман избран новым председателем Генеральной Ассамблеи ООН

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке завершился важный политический процесс, находившийся в центре внимания международного сообщества. По итогам напряженного голосования с участием представителей стран-членов ООН кандидатура главы внешнеполитического ведомства Бангладеш Халилура Рахмана получила широкую поддержку, и он стал новым руководителем этой авторитетной организации.

Избирательный процесс прошел в острой борьбе. За 72-летнего дипломата с большим опытом Халилура Рахмана проголосовали 99 стран мира. Его единственный соперник, представитель международной дипломатии Кипра Андреас Какурис, сумел набрать 91 голос.

Новый срок председательства начнется в сентябре

Халилур Рахман, приступивший к обязанностям министра иностранных дел Бангладеш лишь в феврале этого года, официально займет пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года. Согласно международному уставу, срок его полномочий на этой должности составит ровно один год.

В настоящее время эту ответственную должность занимает бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она успешно председательствует в Генеральной Ассамблее с сентября 2025 года.

Поздравление от Антониу Гутерриша и глобальные проблемы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш тепло поздравил Халилура Рахмана с уверенной победой на выборах. В то же время Генсек отметил, что новый председатель начинает свою деятельность в крайне сложный и опасный период для нашей планеты.

По словам Гутерриша, период председательства Рахмана выпадает на крайне ответственный этап, когда в мире обостряются вооруженные конфликты, углубляются межгосударственные разногласия, усиливается социальное неравенство и ускоряется климатический кризис.

Роль Генеральной Ассамблеи и значение ее решений

Стоит отметить, что должность председателя Генеральной Ассамблеи, являющейся крупнейшим и наиболее представительным органом ООН, предполагает в основном организационные и представительские обязанности. Новый председатель руководит пленарными заседаниями организации, организует важные встречи и выступает в качестве официального представителя Ассамблеи на международной арене.

Хотя резолюции и решения, принимаемые Генеральной Ассамблеей, во многих случаях не имеют обязательной силы и носят скорее символический политический характер, они являются важнейшим показателем, отражающим общее настроение и позицию международного сообщества.

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