Защитник сборной Аргентины и «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес прибыл в Буэнос-Айрес и заявил, что, несмотря на болезненное поражение в финале чемпионата мира, он готов достойно отметить последние яркие моменты международной карьеры капитана Лионелья Месси. Как сообщает ESPN Аргентина, футболист подчеркнул, что команда выложится на все сто в предстоящем домашнем матче. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Напомним, что представители «Альбиселесте» испытали горечь поражения в бескомпромиссной борьбе против сборной Испании в решающем финальном матче. Было отмечено, что этот болезненный результат до сих пор ощущается в раздевалке команды, однако игрокам необходимо сосредоточиться на предстоящем историческом событии.

Центральный защитник, присоединившийся к составу из 37 футболистов, прибывших в Буэнос-Айрес во вторник утром, поделился своими впечатлениями в беседе с журналистами. Он сказал: «Есть много боли, лучше об этом не думать, но мы также должны отметить огромные усилия, которые мы проявили на протяжении всего турнира».

На стадионе воцарится атмосфера грандиозного праздника

Аргентинская футбольная ассоциация (АФА) организует грандиозный прощальный вечер на стадионе «Эстадио Монументаль», чтобы отдать должные почести Лионелью Месси на родной земле. Билеты на этот матч полностью распроданы, ожидается, что трибуны будут заполнены болельщиками.

Как сообщил президент АФА Клаудио Тапия, капитану, который является лучшим футболистом мира и символом сборной, будет подарен настоящий праздник. Ассоциация также официально пригласила на этот исторический вечер всех футболистов, победивших на чемпионате мира 2022 года, и членов их семей.

Несмотря на разочарование от поражения, Лисандро Мартинес призвал своих коллег двигаться вперед. По словам защитника, команда должна по-настоящему насладиться этими моментами дома, в окружении своего народа.

«Теперь мы на своей Родине и будем наслаждаться этим», — добавил Лисандро Мартинес в своем интервью. Несмотря на то, что игра, показанная во время турнира, получила высокую оценку болельщиков и экспертов, поражение в финале стало для команды суровым уроком.

Таким образом, ожидается, что этот матч, который станет одной из самых ярких страниц в истории аргентинского футбола, войдет в историю как одно из последних торжественных мероприятий для Лионелья Месси в национальной футболке.