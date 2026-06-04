ООН предупредила: Эль-Ниньо принесет дожди в Центральную Азию

Всемирная метеорологическая организация ООН предупредила о сильном явлении Эль-Ниньо, которое в ближайшие месяцы может вызвать повышение температур и резкие изменения погодных условий по всему миру. По данным Reuters, это природное явление может привести к сильным осадкам в Центральной Азии.

Эль-Ниньо возникает в результате ослабления постоянных ветров в Тихом океане. Это приводит к накоплению тепла в центральной и восточной частях океана, влияя на погодные процессы по всему миру.

По данным Всемирной метеорологической организации, теплые воды в океане усиливают развитие Эль-Ниньо. Организация прогнозирует, что в июне-августе во многих регионах температура будет выше нормы. Явление может продолжаться до ноября.

По мнению экспертов, Эль-Ниньо может увеличить количество осадков в Центральной Азии, на юге США и в некоторых регионах Африки. В то же время ожидается повышение риска засухи в Австралии, Индонезии и части Южной Азии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оценил эти процессы как серьезное предупреждение в области климата и призвал страны ускорить переход на возобновляемые источники энергии.