В то время как глобальная геополитическая напряженность и гонка вооружений достигают новых вершин, Соединенные Штаты провели практические испытания своего самого современного стратегического оружия, создаваемого после почти сорокалетнего перерыва. По данным Национального управления ядерной безопасности США (ННСА), Вашингтон успешно завершил первые летные испытания корпуса термоядерной боевой части нового поколения В93. Испытательный полет был осуществлен с помощью метеорологической зондирующей ракеты Атракс и был направлен на измерение аэродинамической нагрузки, приходящейся на оболочку боеголовки при входе в плотные слои атмосферы.

Полученные научно-технические показатели будут использованы в Сандийских национальных лабораториях при проектировании неядерных высокоточных компонентов боеголовки В93. Стоит отметить, что В93 является первой термоядерной боевой частью, разрабатываемой США с нуля почти за 40 лет. Эта засекреченная программа активно ведется с мая 2022 года в Лос-Аламосской национальной лаборатории в штате Нью-Мексико. Оружие страшной разрушительной силы, передача которого в серийное производство намечена на середину 2030-х годов, предназначено для оснащения межконтинентальных баллистических ракет на стратегических атомных подводных лодках ВМС США нового класса «Колумбиа».

Итак, как эти испытания Вашингтона изменят доктрину ядерного сдерживания, как на этот шаг ответят Россия и Китай, и какой силой станет стратегический подводный флот в 2030-х годах?

«40-летний перерыв, испытание Атракс и субмарины Колумбиа»: 5 ключевых пунктов проекта В93

Важнейшие факты об обновлении ядерного арсенала США:

Первая новая термоядерная боеголовка за 40 лет: боеголовка В93 — это первое термоядерное оружие, создаваемое в США за последние четыре десятилетия абсолютно заново, без модернизации старых боезарядов;

Летные испытания на ракете Атракс: испытания проводились для того, чтобы определить, как корпус боеголовки выдерживает экстремальное давление и аэродинамическую нагрузку при входе в атмосферу;

Центры Сандиа и Лос Аламос: проектирование ведется в Лос-Аламосской лаборатории с 2022 года, неядерные механизмы боеголовки создает центр Сандиа;

Серийное производство в середине 2030-х годов: массовые поставки боеголовок в армию намечены на середину 2030-х годов;

Подводные лодки класса «Колумбиа»: боеголовки В93 будут устанавливаться на межконтинентальные баллистические ракеты на самых современных стратегических атомных подводных лодках, скрытно курсирующих на дне океанов.

Программа ядерного вооружения США: классификация термоядерной боеголовки В93

Сравнение проекта новой боеголовки и ее технико-стратегических характеристик:

Показатели и параметры Детали термоядерной боеголовки В93 Тип и категория оружия Стратегическая термоядерная боевая часть нового поколения Историческое значение Первая новая ядерная боеголовка, создаваемая в США почти за 40 лет Проведенное летное испытание С помощью зондирующей ракеты Атракс проверена аэродинамическая нагрузка корпуса Центры-разработчики Лос-Аламосская национальная лаборатория (Нью-Мексико) и центр Сандиа Время начала программы Интенсивно ведется с мая 2022 года Срок серийного производства Середина 2030-х годов Основная платформа-носитель Новейшие стратегические атомные подводные лодки класса «Колумбиа» (МБР)

Экспертиза военной стратегии и ядерной безопасности: почему это событие обостряет глобальную ситуацию?

Выводы экспертов по международной безопасности и военных аналитиков:

Обновление морской составляющей «ядерной триады»: в оборонной доктрине США подводные лодки считаются самым безопасным и скрытным средством нанесения удара; создание В93 вместо систем Тридент времен холодной войны и устаревших боеголовок В76/В88 направлено на то, чтобы гарантировать ядерное превосходство на море до второй половины КсКсИ века;

Проблема гиперзвука при входе в атмосферу: испытание оболочки боеголовки с помощью ракеты Атракс гарантирует максимальную устойчивость боеприпаса к теплу и давлению при преодолении систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПРО) противника;

Крах международных ядерных соглашений: в условиях, когда соглашения СНВ-3 (СТАРТ) фактически приостановлены, вступление Вашингтона в испытания новой термоядерной боеголовки подтолкнет Москву и Пекин к ускоренному пополнению своих ядерных арсеналов оружием нового поколения;

Востребованность субмарин «Колумбиа»: боеголовки В93 также могут быть адаптированы под атомные подводные лодки нового поколения Великобритании класса «Дреаднугхт», что еще больше укрепит стратегический альянс Вашингтона и Лондона на море.

Данное испытание США подтвердило, что эпоха технических пауз в гонке вооружений завершилась и сверхдержавы вступили в новую ядерную эру.

По вашему мнению, в какой степени создание и испытание новой термоядерной боеголовки В93 США после почти 40-летнего перерыва повышает угрозу новой ядерной войны в мире? Какими, по-ишему, будут ответные меры России и Китая? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важнейшим анализом о судьбе глобальной безопасности со всеми своими друзьями!