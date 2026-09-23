В рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на политических дебатах, организованных авторитетным Атлантическим советом (Атлантик Кункил), прозвучали громкие заявления, потрясшие геополитику Ближнего Востока. По информации, распространенной «Анадолу Айнасы», президент Сирии Ахмад аш-Шараа открыто обвинил Тель-Авив в регулярных воздушных ударах по стратегической и государственной инфраструктуре страны: «Даже президентский дворец дважды подвергался израильским атакам! Израиль непрерывно бомбит наши аэропорты. Неужели это обеспечивает безопасность граждан Израиля? Посмотрите на наши отношения с США, Великобританией и Ливаном — они успешно развиваются. Считаю, что проблема не в Сирии, а именно в Израиле».

Также сирийский лидер сообщил, что в течение года велись прямые тайные переговоры с Израилем, и когда соглашение было сформировано на 90 процентов, Израиль неожиданно отступил. Условие Дамаска жесткое: признанные ООН сирийской территорией Голанские высоты не могут быть предметом никаких торгов, и для установления прочного мира израильская армия должна вернуться к линии границы 1974 года. Аш-Шараа рассказал, как во время беседы в Белом доме с Дональдом Трампом съязвил: «Почему бы вам не отдать Нью-Джерси Израилю? У вас нет Голанских высот, чтобы отдать их, а Нью-Джерси — ваш собственный (все равно тамошние демократы за вас не голосуют)».

В качестве одной из исторических сенсаций аш-Шараа объявил о начале очищения Сирии от всех иностранных военных баз: около 170 баз и военных точек России в стране сокращаются, превращаясь всего в 2 учебных центра для сирийской армии, а турецкие базы переводятся на строгий правовой статус, утверждаемый парламентом. Кроме того, Сирия запускает масштабный стратегический проект трубопровода, выводящего иракскую нефть к сирийским портам в обход Ормузского пролива.

Итак, сможет ли эта жесткая и независимая позиция Дамаска остановить израильские авиаудары, превратится ли Сирия в пятилетний переходный период в самостоятельный центр региона и как вывод иностранных баз изменит баланс сил?

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Самые поразительные факты из речи Ахмада аш-Шараа в Нью-Йорке:

Двукратный удар по президентскому дворцу: военно-воздушные силы Израиля дважды наносили прямые авиаудары по президентской резиденции в Дамаске;

Крах 90-процентной сделки: Израиль и Сирия в течение года вели прямые мирные переговоры, но в последний момент Тель-Авив выдвинул новые условия и сорвал соглашение;

Голанские высоты не обсуждаются: сирийский лидер заявил, что Голанские высоты — это признанная ООН сирийская земля, и прочный мир наступит только после возвращения израильских войск к границе 1974 года;

Базы России и Турции сокращаются: около 170 военных точек России сокращены до уровня всего 2 учебных центров; турецким же базам придается законный статус с согласия Народного совета;

Трубопровод в обход Ормузского пролива: объявлено о новом стратегическом транзитном проекте, выводящем иракскую нефть безопасным путем через сирийские порты на мировой рынок.

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Параметры новой внешней и внутренней политики, объявленные Ахмадом аш-Шараа:

Направления и вопросы Прежняя ситуация и проблемы Новый политический курс, объявленный Ахмадом аш-Шараа Отношения с Израилем Состояние перманентной войны и неизвестность Велись годовые переговоры; условие — возврат войск к линии 1974 года Статус Голанских высот Попытки аннексии со стороны Израиля Неотъемлемая территория Сирии, вопрос суверенитета абсолютно не обсуждается для сделок Военное присутствие России Около 170 баз и точек по всей стране Сокращено всего до 2 центров (будут учебной базой для сирийской армии) Военные силы Турции Неконтролируемое военное присутствие на северо-западе Сокращаются и переводятся в правовой статус под контролем Народного совета Энергетика и экономика Блокада и разрушенная инфраструктура Новый трубопровод в обход Ормузского пролива, выводящий иракскую нефть к Средиземному морю Внутриполитическое управление Диктатура с монополией одного лица 5-летний переходный период, верховенство закона и полное признание курдов равноправными

Военно-политическая и геополитическая экспертиза: почему эти заявления станут крупным переломом?

Выводы ближневосточных аналитиков и экспертов по международной безопасности:

Полное взаимопонимание Дамаска с Западом: выступление аш-Шараа с трибуны Атлантик Кункил в Нью-Йорке и заявления о потеплении диалога с США и Великобританией доказывают, что новое руководство Сирии полностью преодолело международную изоляцию;

Дипломатический угол для Израиля: разоблачение ударов по дворцу и срыва Тель-Авивом 90-процентного соглашения стало мощным дипломатическим шагом, направленным на демонстрацию Израиля как стороны, не желающей мира в регионе;

Конец монополии иностранных баз: сохранение лишь 2 из 170 российских баз и подчинение турецких военных контролю местного парламента свидетельствует о том, что Дамаск строит нейтральную систему обороны, не зависящую ни от каких внешних сил;

Перспектива регионального энергетического хаба: проект прокладки трубопровода для иракской нефти на фоне рисков в Персидском заливе превращает Сирию в важного игрока транзитного рынка и обеспечит крупный приток валюты в казну страны;

Отказ от единоличной власти: усталость президента от управления, его стремление вернуться к нормальной жизни и обещания не концентрировать власть в одних руках создают почву для формирования демократических институтов в Сирии.

Это открытое выступление Ахмада аш-Шараа в Нью-Йорке показало, что Сирия выходит из эпохи старых войн и зависимости, превращаясь в независимое государство, твердо защищающее свои национальные интересы.

Как вы думаете, возможно ли подписания постоянного мирного договора между Сирией и Израилем на основе границ 1974 года? Укрепит ли стремление страны к полной военной суверенности путем сокращения баз России и Турции безопасность Сирии или создаст новые угрозы? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой эксклюзивной статьей, раскрывающей закулисные истины ближневосточной политики, со всеми друзьями!