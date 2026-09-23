Xiaomi анонсирует новый смартфон с легендарной фразой Оне море тинг

·4·Технологии
Xiaomi анонсирует новый смартфон с легендарной фразой Оне море тинг

Китайский технологический гигант Xiaomi готовится удивить фанатов перед своей следующей презентацией. Как сообщает издание иксбт.ком, компания выступила со специальным анонсом, используя фразу Оне море тинг, которая была популяризирована легендарным Стивом Джобсом и стала неотъемлемой частью презентаций Apple. Этот шаг еще больше усилил внимание общественности в преддверии презентации серии Xiaomi 18 Pro. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В последних тизерах, опубликованных компанией, намекается на возвращение устройства с уникальным дизайном. В частности, представители Xiaomi отметили: «В последний раз мы встречались шесть лет назад», дав понять, что пользователей ждет особый сюрприз. На опубликованных изображениях представлен смартфон с прозрачной задней панелью, через которую отчетливо видны внутренние компоненты.

Возвращение прозрачного дизайна

Согласно данным, версия с прозрачным корпусом может стать одним из главных сюрпризов сегодняшней ожидаемой презентации. В последний раз Xiaomi представляла смартфон с таким дизайном в августе 2020 года, он назывался Xiaomi 10 Ultra Транспарент Эдитион. До этого компания выпустила еще две модели с прозрачным корпусом — Xiaomi 8 Эксплорер Эдитион и Xiaomi 9 Транспарент Эдитион, представив их вниманию пользователей.

Ожидается, что на официальном мероприятии, которое состоится сегодня, 23 сентября, в Китае, будут представлены смартфоны Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Устройства нового поколения были разработаны с учетом значительных улучшений в технических возможностях и производительности.

Технические возможности и новые флагманы

По информации иксбт.ком, обе представляемые модели работают на базе 2-нанометровых платформ Snapdragon нового поколения. Также сообщается, что устройства будут оснащены передовой системой камер Леика с двумя 200-мегапиксельными сенсорами. Ожидается, что это выведет возможности мобильной съемки на еще более высокий уровень.

В то же время стало ясно, что стандартная модель Xiaomi 18 на презентации показана не будет. Глава компании Лу Вейбин подтвердил, что информация о базовой модели будет предоставлена отдельно и позже. Такой подход свидетельствует о том, что компания фокусирует основное внимание на самых передовых версиях Pro и Pro Max.

XiaomiXiaomi 18 ProСтив ДжобсSnapdragonLeica
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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