Севинч Исмоилова рассказала о детском прозвище, именах, которые хочет дать будущим детям, и долгах

·96·Культура
Севинч Исмоилова рассказала о детском прозвище, именах, которые хочет дать будущим детям, и долгах

Певица Севинч Исмоилова ответила на несколько интересных вопросов в передаче «Омон-Омон». В ходе беседы ее спросили о долгах, которые она раздает людям на улице, именах, которые она планирует дать своим будущим детям, и о детском прозвище.

Певице задали вопрос: «Если посчитать долги на улице, которые вы раздали, сколько получится?»

«Более 50 тысяч долларов», — ответила Севинч Исмоилова.

Также у певицы поинтересовались, какие имена она выберет для своих детей, если в будущем выйдет замуж и станет мамой.

«Если даст Бог, для мальчика — Мухаммадали, для девочки — Малак», — сказала она.

В ходе беседы также стало известно детское прозвище Севинч Исмоиловой.

«Сепичка. Есть ведь сепичка — цепочка. Меня ласково называли “Сепичка”», — ответила певица.

После этого ей задали вопрос о том, сколько признаний в любви она отвергла.

«Я не считала, их много», — сказала Севинч Исмоилова.

Ведущие уточнили ответ и спросили: «Больше десяти? Приблизилось к сотне?»

«Ой, даже больше сотни», — с улыбкой ответила певица.

Ответы певицы сделали беседу в ходе передачи оживленной и искренней.

Певица Севинч ИсмоиловаОмон-Омонв передаче Омон-Омон
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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