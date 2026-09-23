Севинч Исмоилова рассказала о детском прозвище, именах, которые хочет дать будущим детям, и долгах
Певица Севинч Исмоилова ответила на несколько интересных вопросов в передаче «Омон-Омон». В ходе беседы ее спросили о долгах, которые она раздает людям на улице, именах, которые она планирует дать своим будущим детям, и о детском прозвище.
Певице задали вопрос: «Если посчитать долги на улице, которые вы раздали, сколько получится?»
«Более 50 тысяч долларов», — ответила Севинч Исмоилова.
Также у певицы поинтересовались, какие имена она выберет для своих детей, если в будущем выйдет замуж и станет мамой.
«Если даст Бог, для мальчика — Мухаммадали, для девочки — Малак», — сказала она.
В ходе беседы также стало известно детское прозвище Севинч Исмоиловой.
«Сепичка. Есть ведь сепичка — цепочка. Меня ласково называли “Сепичка”», — ответила певица.
После этого ей задали вопрос о том, сколько признаний в любви она отвергла.
«Я не считала, их много», — сказала Севинч Исмоилова.
Ведущие уточнили ответ и спросили: «Больше десяти? Приблизилось к сотне?»
«Ой, даже больше сотни», — с улыбкой ответила певица.
Ответы певицы сделали беседу в ходе передачи оживленной и искренней.
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