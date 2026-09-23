Конфликт между Джудом Беллингемом и Криштианом Ромеро в мадридском дерби

·35·Спорт
Конфликт между Джудом Беллингемом и Криштианом Ромеро в мадридском дерби

Мадридские дерби всегда отличаются бескомпромиссной и жесткой борьбой, но последняя встреча в рамках Ла Лиги запомнилась не только борьбой за очки, но и возобновлением старой вражды международного уровня. В матче на стадионе «Метрополитано», завершившемся победой «Атлетико Мадрид» со счетом 2:1, произошла острая словесная перепалка между звездой «Реал Мадрида» Джудом Беллингемом и защитником хозяев Криштианом Ромеро. Об этом сообщает Goal.com .

Согласно кадрам, опубликованным программой Эл Диа Деспуес телеканала Мовистар, конфликт между двумя футболистами стал продолжением старых разногласий, начавшихся еще с матча между сборными Англии и Аргентины в полуфинале чемпионата мира. Напряжение достигло пика из-за судейских решений и грубой игры. В частности, игроков «Реал Мадрида» разочаровало то, что после грубого фола Кристиана Ромеро на Джуде Беллингеме и просмотра VAR, аргентинец отделался лишь желтой карточкой, а не красной.

Напряженные моменты на поле и упоминание Лионелья Месси

Ситуация накалилась, когда Ромеро вмешался в жалобы Дина Хёйсена на судейство, и Беллингем тут же вступился за партнера по команде. Это привело к словесной перепалке между игроками. Ромеро крикнул английскому полузащитнику, чтобы тот замолчал и не плакал. В ответ Джуд Беллингем обвинил соперника в трусости.

После этого аргентинский защитник начал насмехаться над тяжелым поражением сборной Англии на ЧМ и слезами Беллингема после игры. В свою очередь, Беллингем не остался в долгу и ответил колкостью, намекнув на успехи Ромеро в сборной: «Ты много говоришь, когда рядом Лионель Месси, а здесь ты никто», — сказал английский футболист.

Недовольство после матча и реакция тренеров

Страсти не утихли и после финального свистка. Джуд Беллингем подошел к главному арбитру Мигелю Анхелю Ортису Ариасу и несколько раз прокричал: «Две красные карточки, две!», выражая недовольство тем, что грубые нарушения Ромеро и Ли Кан Ина остались безнаказанными. Тренер «Реал Мадрида» также выразил свое недовольство на пресс-конференции в своеобразной манере, продемонстрировав распечатанные фотографии с судейскими ошибками.

После этого инцидента клуб «Атлетико Мадрид» иронично ответил на действия тренера в своих социальных сетях, опубликовав видео с принтером, печатающим фотографии, и оставив подпись: «Прекратите давление на судей». Это напряжение свидетельствует о том, что чемпионская гонка в сезоне Ла Лиги будет еще более жаркой и бескомпромиссной.

Джуд БеллингемКристиан РомероРеал МадридАтлетико МадридЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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