Килиан Мбаппе отреагировал на трансферные слухи о Майкле Олисе

·1·Спорт
Килиан Мбаппе отреагировал на трансферные слухи о Майкле Олисе

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал сообщения о возможном переходе своего соотечественника Майкла Олисе в мадридский «Реал». По информации издания Sport Bild, футболист признал, что любая команда мира хотела бы видеть у себя вингера «Баварии», однако назвал несправедливым давать ему советы по поводу трансфера. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В летнее трансферное окно «королевский клуб» значительно усилил свой состав, подписав нескольких новых игроков. Мадридцы также внимательно следили за 24-летним Майклом Олисе, но в итоге предпочли сосредоточить внимание на Яне Диоманде.

Карьера Майкла Олисе в Германии

Французский футболист присоединился к «Баварии» в 2024 году. В настоящее время его действующий контракт с немецким клубом рассчитан еще на три года, и он принял решение остаться в Германии. Килиан Мбаппе, который сам сталкивался с подобными трансферными слухами во время выступлений за «Пари Сен-Жермен», подчеркнул, что хорошо понимает сложность ситуации.

Общаясь с представителями прессы во время сборов национальной команды, нападающий, основываясь на собственном опыте, отметил, что давать советы другому игроку по поводу трансфера было бы неправильно.

Уважение к «Баварии» и высокая оценка

По мнению Мбаппе, рекомендовать футболисту перейти в другую команду было бы неуважением по отношению к «Баварии». Он особо подчеркнул, что немецкий клуб — великая команда и Майкл Олисе может добиться здесь больших успехов.

Тем не менее, нападающий «Реал Мадрида» высоко оценил талант своего соотечественника, признав, что любой топ-клуб мира хотел бы видеть в своих рядах такого игрока, как Майкл Олисе. Олисе признан одним из самых сильных атакующих футболистов Европы, отличающимся своей техникой и креативностью.

Килиан МбаппеМайкл ОлисеРеал МадридБаварияТрансферные слухи
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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