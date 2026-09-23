Азиатские игры: Узбекистан в топ-10 — медальный зачет и главные преследователи
На четвертый день главного спортивного праздника континента — летних Азиатских игр, принимающей стороной которых выступает Япония, соревнования вступают в самую ожесточенную и бескомпромиссную фазу. На турнире с участием ведущих атлетов мира спортивная делегация Узбекистана прочно обосновалась в первой десятке. На счету нашей сборной в настоящее время имеется 1 золото, 4 серебра и 1 бронза — всего 6 медалей, и наши представители занимают 10-ю строчку в общекомандном зачете.
В общем рейтинге соревнований традиционные лидеры продолжают доминировать: Китайская Народная Республика уверенно лидирует с 36 золотыми, 14 серебряными и 10 бронзовыми медалями (всего 60 наград). Хозяйка турнира Япония идет на втором месте с 11 золотыми, 17 серебряными и 21 бронзовой медалью (всего 49 наград), а Южная Корея с 7 золотыми медалями замыкает тройку лидеров.
Среди команд Центральной Азии Казахстан расположился на 4-й строчке с 7 золотыми, а Таджикистан — на 7-й с 2 золотыми медалями. Тот факт, что соревнования по единоборствам и тяжелой атлетике, считающиеся основным «золотым запасом» узбекских спортсменов, только начинают стартовать, создает огромную почву для того, чтобы наша делегация в ближайшие дни поднялась еще выше в турнирной таблице.
Итак, как выглядит соотношение сил после четвертого дня, смогут ли наши спортсмены продвинуться с 10-го места в первую пятерку и какие решающие финала ждут нас впереди?
«1 золото, 4 серебра и топ-10»: 5 главных тезисов четвертого дня
Самые важные факты из официальной таблицы, опубликованной по итогам 4-го дня Азиатских игр:
Узбекистан в топ-10: Наши представители вошли в первую десятку с 1 золотой, 4 серебряными и 1 бронзовой медалью;
Абсолютная гегемония Китая: Сборная Китая завоевала 36 золотых и в общей сложности 60 медалей, опережая преследователей с большим отрывом;
Хозяева и Корея в преследовании: Япония расположилась на 2-м месте с 11 золотыми наградами, а Южная Корея — на 3-м с 7 золотыми;
Региональная конкуренция: Среди стран Центральной Азии Казахстан идет на 4-й позиции (7 золотых), а Таджикистан — на 7-м месте (2 золотых);
Запас золотых медалей впереди: Четыре серебряные медали показывают, что наши спортсмены дошли до финала, и в предстоящих программах количество золота резко возрастет.
Азиатские игры: Медальный зачет по итогам четвертого дня
Сравнение официальных лидеров и основных конкурентов соревнования:
Место
Название страны
Золото
Серебро
Бронза
Всего медалей
1
Китай
36
14
10
60
2
Япония
11
17
21
49
3
Южная Корея
7
5
20
32
4
Казахстан
7
4
5
16
5
Таиланд
4
1
1
6
6
Гонконг
3
5
5
13
7
Таджикистан
2
1
1
4
8
Малайзия
2
0
4
6
9
Индия
1
4
5
10
10
Узбекистан
1
4
1
6
11
Китайский Тайбэй
1
3
6
10
12-14
Иран, Макао, Сингапур
1
3
1
по 5
Спортивный анализ и оценка экспертов: Почему Узбекистан скоро поднимется вверх?
Выводы спортивных обозревателей и экспертов олимпийского движения:
Значение «баланса серебра»: 4 серебряные медали на нашем счету демонстрируют, что наши спортсмены дошли до решающих финалов; пусть небольшие ошибки в финалах и лишили нас золота, это подтверждает высокий уровень подготовки нашей команды;
Волна бокса, дзюдо и борьбы еще впереди: Основная сила Узбекистана — боксеры, мастера таэквондо, дзюдо, вольной и греко-римской борьбы проведут свои решающие отборочные и финальные схватки именно в последующие дни, а это многократно увеличит долю золота в копилке медалей;
Плотность рейтинга: Отрыв от идущего на 5-м месте Таиланда (4 золота) и 7-го места Таджикистана (2 золота) составляет всего несколько побед; успешные выступления в ближайшие 2-3 дня позволят Узбекистану без труда войти в пятерку сильнейших;
Борьба в Центральной Азии: Старт казахстанской сборной с 7 золотыми медалями и наличие 2 золота у Таджикистана показывают, что региональная конкуренция проходит как никогда ожесточенно.
Участие узбекской делегации в Японии только вступает в самую жаркую фазу, и впереди наших болельщиков ждут новые звуки гимна.
Как вы думаете, сколько золотых медалей смогут завоевать узбекские спортсмены к концу Азиатских игр и на какое место в общекомандном зачете они смогут подняться? Представители какого вида спорта, по вашему мнению, принесут нам больше всего побед? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой аналитической статьей со всеми болельщиками, поддерживая наших спортсменов!
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