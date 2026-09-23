Азиатские игры: Узбекистан в топ-10 — медальный зачет и главные преследователи

·68·Спорт
Азиатские игры: Узбекистан в топ-10 — медальный зачет и главные преследователи

На четвертый день главного спортивного праздника континента — летних Азиатских игр, принимающей стороной которых выступает Япония, соревнования вступают в самую ожесточенную и бескомпромиссную фазу. На турнире с участием ведущих атлетов мира спортивная делегация Узбекистана прочно обосновалась в первой десятке. На счету нашей сборной в настоящее время имеется 1 золото, 4 серебра и 1 бронза — всего 6 медалей, и наши представители занимают 10-ю строчку в общекомандном зачете.

В общем рейтинге соревнований традиционные лидеры продолжают доминировать: Китайская Народная Республика уверенно лидирует с 36 золотыми, 14 серебряными и 10 бронзовыми медалями (всего 60 наград). Хозяйка турнира Япония идет на втором месте с 11 золотыми, 17 серебряными и 21 бронзовой медалью (всего 49 наград), а Южная Корея с 7 золотыми медалями замыкает тройку лидеров.

Среди команд Центральной Азии Казахстан расположился на 4-й строчке с 7 золотыми, а Таджикистан — на 7-й с 2 золотыми медалями. Тот факт, что соревнования по единоборствам и тяжелой атлетике, считающиеся основным «золотым запасом» узбекских спортсменов, только начинают стартовать, создает огромную почву для того, чтобы наша делегация в ближайшие дни поднялась еще выше в турнирной таблице.

Итак, как выглядит соотношение сил после четвертого дня, смогут ли наши спортсмены продвинуться с 10-го места в первую пятерку и какие решающие финала ждут нас впереди?

«1 золото, 4 серебра и топ-10»: 5 главных тезисов четвертого дня

Самые важные факты из официальной таблицы, опубликованной по итогам 4-го дня Азиатских игр:

  • Узбекистан в топ-10: Наши представители вошли в первую десятку с 1 золотой, 4 серебряными и 1 бронзовой медалью;

  • Абсолютная гегемония Китая: Сборная Китая завоевала 36 золотых и в общей сложности 60 медалей, опережая преследователей с большим отрывом;

  • Хозяева и Корея в преследовании: Япония расположилась на 2-м месте с 11 золотыми наградами, а Южная Корея — на 3-м с 7 золотыми;

  • Региональная конкуренция: Среди стран Центральной Азии Казахстан идет на 4-й позиции (7 золотых), а Таджикистан — на 7-м месте (2 золотых);

  • Запас золотых медалей впереди: Четыре серебряные медали показывают, что наши спортсмены дошли до финала, и в предстоящих программах количество золота резко возрастет.

Азиатские игры: Медальный зачет по итогам четвертого дня

Сравнение официальных лидеров и основных конкурентов соревнования:

Место

Название страны

Золото

Серебро

Бронза

Всего медалей

1

Китай

36

14

10

60

2

Япония

11

17

21

49

3

Южная Корея

7

5

20

32

4

Казахстан

7

4

5

16

5

Таиланд

4

1

1

6

6

Гонконг

3

5

5

13

7

Таджикистан

2

1

1

4

8

Малайзия

2

0

4

6

9

Индия

1

4

5

10

10

Узбекистан

1

4

1

6

11

Китайский Тайбэй

1

3

6

10

12-14

Иран, Макао, Сингапур

1

3

1

по 5

Спортивный анализ и оценка экспертов: Почему Узбекистан скоро поднимется вверх?

Выводы спортивных обозревателей и экспертов олимпийского движения:

  • Значение «баланса серебра»: 4 серебряные медали на нашем счету демонстрируют, что наши спортсмены дошли до решающих финалов; пусть небольшие ошибки в финалах и лишили нас золота, это подтверждает высокий уровень подготовки нашей команды;

  • Волна бокса, дзюдо и борьбы еще впереди: Основная сила Узбекистана — боксеры, мастера таэквондо, дзюдо, вольной и греко-римской борьбы проведут свои решающие отборочные и финальные схватки именно в последующие дни, а это многократно увеличит долю золота в копилке медалей;

  • Плотность рейтинга: Отрыв от идущего на 5-м месте Таиланда (4 золота) и 7-го места Таджикистана (2 золота) составляет всего несколько побед; успешные выступления в ближайшие 2-3 дня позволят Узбекистану без труда войти в пятерку сильнейших;

  • Борьба в Центральной Азии: Старт казахстанской сборной с 7 золотыми медалями и наличие 2 золота у Таджикистана показывают, что региональная конкуренция проходит как никогда ожесточенно.

Участие узбекской делегации в Японии только вступает в самую жаркую фазу, и впереди наших болельщиков ждут новые звуки гимна.

Как вы думаете, сколько золотых медалей смогут завоевать узбекские спортсмены к концу Азиатских игр и на какое место в общекомандном зачете они смогут подняться? Представители какого вида спорта, по вашему мнению, принесут нам больше всего побед? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой аналитической статьей со всеми болельщиками, поддерживая наших спортсменов!

Азиатские игрыСпортивная делегация УзбекистанаЯпонияКазахстан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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