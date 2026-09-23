Elon Musk назвал сроки, когда ИИ превзойдет человечество

·34·Технологии
Elon Musk назвал сроки, когда ИИ превзойдет человечество

Предприниматель и инженер Elon Musk заявил, что технологии искусственного интеллекта превзойдут человеческие возможности во всех сферах в ближайшие годы. По его словам, этот переломный момент может наступить к концу 2027 года или, самое позднее, к 2028 году. Об этом сообщает издание иксбт.ком. сообщает об этом.

Это заявление Elon Musk сделал в ответ на прогнозы, выдвинутые известным ученым и программистом Франсоис Чоллет. Чоллет повторно опубликовал свой прогноз от мая 2021 года, затронув роль ИИ в науке. Согласно ему, в ближайшие 10–20 лет практически каждая научная дисциплина фактически станет отраслью компьютерных наук.

Изменения на стыке науки и технологий

По мнению Франсоис Чоллет, благодаря ИИ и его возможностям многие фундаментальные науки претерпят радикальные изменения. В частности, такие области, как физика, химия, биология, медицина и даже археология, будут опираться на цифровое моделирование и обработку больших данных (биг дата).

Специалисты отмечают, что такой подход в несколько раз увеличит скорость научных открытий. Современные нейросети и алгоритмы становятся важным инструментом в поиске закономерностей, невидимых для человеческого глаза. Ожидается, что именно эти факторы станут основной движущей силой будущего глобального технологического скачка.

Грандиозные планы в области робототехники

Наряду с процессами цифровизации в научных сферах, прогнозируется активное внедрение робототехники в космос и повседневную жизнь. Согласно прогнозу Чоллет, в ближайшее десятилетие в мире будет произведено и введено в эксплуатацию не менее 1 миллиарда человекоподобных роботов.

Предполагается, что эти роботы будут помогать человечеству в выполнении различных тяжелых и опасных работ, а также выведут производственные мощности на новый уровень. Несомненно, все эти процессы окажут серьезное влияние на мировую экономику и рынок труда.

Искусственный интеллектElon MuskТехнологииРобототехникаНаука
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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