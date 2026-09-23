Специальный комплект Honor Magic 9 Pro Max превращает смартфон в профессиональную камеру

·27·Технологии
Специальный комплект Honor Magic 9 Pro Max превращает смартфон в профессиональную камеру

Компания Honor продемонстрировала процесс распаковки специальной версии своего нового флагманского смартфона Honor Magic 9 Pro Max и представила уникальный набор аксессуаров, выводящий мобильную съемку на новый уровень. Согласно данным иксбт.ком, в коробке гигантских размеров находятся не только само устройство, но и два внешних объектива, специальный защитный чехол и крепления, превращающие обычный смартфон в оборудование для профессиональной фотосъемки. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В презентационном видео представитель Honor Имагинг Инноватор Хань Хань на практике показал, как собрать эту фотосистему на задней панели смартфона. Основу конструкции составляют рамка со специальным механизмом фиксации, профессиональная рукоятка для удобства видеосъемки и инновационный телеконвертер.

Возможности уникальных телеконвертеров

Главной и наиболее примечательной особенностью этого специального комплекта стал Honor Мега Телеконвертер. Этот объектив имеет эквивалентное фокусное расстояние 500 мм, и, по словам представителей компании, является первым в своем роде уникальным решением в истории мобильной индустрии.

Также в комплект вошел более компактный 200 мм Honor Тумб Телеконвертер, предназначенный для повседневной и дорожной мобильной съемки. Это позволяет пользователям без проблем снимать объекты на разном расстоянии с высоким качеством.

Технические возможности и перспективы

Отмечается, что представленный набор объективов и аксессуаров опирается на уникальный технический потенциал модели Honor Magic 9 Pro Max. Сам смартфон оснащен двумя мощными 200-мегапиксельными сенсорами, которые в сочетании с внешней оптикой обеспечивают результаты очень высокого разрешения.

Данное решение еще больше стирает границы между смартфонами и профессиональными фотоаппаратами, открывая широкие возможности для создателей контента и любителей мобильной фотографии. Пока компания не предоставила дополнительную информацию о дате выхода комплекта в продажу и его стоимости.

HonorСмартфоныМобилографияТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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