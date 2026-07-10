Инструктор выпрыгнул из самолета, оставив ученицу одну в небе

В Аргентине произошел шокирующий инцидент во время тренировочного полета. Опытный летный инструктор покинул самолет прямо посреди занятия, оставив свою 22-летнюю ученицу одну в воздухе, из-за чего ей пришлось самостоятельно сажать воздушное судно. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на данные прокуратуры.

Как стало известно, происшествие случилось 4 июля в небе над аргентинским городом Толедо. Инструктор Леандро Андрес Бертаццо, проводивший урок на учебном самолете Кессна 150Г, сказал своей ученице Росарио: «Ты знаешь, что делать, продолжай», после чего покинул самолет.

Росарио, имеющая лицензию частного пилота, немедленно связалась с диспетчерами летной школы Флйинг Паррот в Кордове. Специалисты давали ей инструкции по чрезвычайной ситуации, и, несмотря на огромное давление, ей удалось благополучно посадить учебный самолет на аэродром.

Директор летной школы Эдуардо Альварес высоко оценил действия студентки.

«Она получила очень сильный психологический шок. Несмотря на это, она сохранила спокойствие, проявила профессионализм и безупречно посадила самолет», — сказал он.

Вскоре после инцидента были организованы поиски, и тело инструктора было обнаружено в сельской местности в провинции Кордова. Власти подтвердили факт его смерти.

Прокуратура начала расследование по данному делу. Специалисты изъяли самолет для проведения экспертизы и изучают все обстоятельства, приведшие к трагедии. В ходе следствия выяснилось, что инструктор в последнее время проходил лечение, связанное с психическим здоровьем. По имеющимся данным, об этом не знал никто, кроме его близких родственников.

Руководство летной школы отмечает, что коллеги и студенты не замечали у инструктора тревожных признаков в поведении, поэтому случившееся стало для них полной неожиданностью.

Следователи обращают внимание на еще один важный аспект. По их словам, открыть дверь самолета Кессна 150Г во время полета непросто — это можно сравнить с попыткой открыть дверь автомобиля, движущегося на высокой скорости. Тем не менее, воздушное судно после инцидента серьезно не пострадало, даже дверь осталась в целости.

Согласно имеющейся информации, Леандро Андрес Бертаццо был пилотом с многолетним стажем и имел лицензии линейного пилота авиакомпании (ATP), коммерческого пилота первого класса и летного инструктора. За свою карьеру он также работал в соседнем Чили. В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.