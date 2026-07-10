Инструктор выпрыгнул из самолета, оставив ученицу одну в небе

·57·Мир
Инструктор выпрыгнул из самолета, оставив ученицу одну в небе

В Аргентине произошел шокирующий инцидент во время тренировочного полета. Опытный летный инструктор покинул самолет прямо посреди занятия, оставив свою 22-летнюю ученицу одну в воздухе, из-за чего ей пришлось самостоятельно сажать воздушное судно. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на данные прокуратуры.

Как стало известно, происшествие случилось 4 июля в небе над аргентинским городом Толедо. Инструктор Леандро Андрес Бертаццо, проводивший урок на учебном самолете Кессна 150Г, сказал своей ученице Росарио: «Ты знаешь, что делать, продолжай», после чего покинул самолет.

Росарио, имеющая лицензию частного пилота, немедленно связалась с диспетчерами летной школы Флйинг Паррот в Кордове. Специалисты давали ей инструкции по чрезвычайной ситуации, и, несмотря на огромное давление, ей удалось благополучно посадить учебный самолет на аэродром.

Бело-зеленый самолет Cessna буксируют в аэропорту с помощью небольшого трактора.

Директор летной школы Эдуардо Альварес высоко оценил действия студентки.

«Она получила очень сильный психологический шок. Несмотря на это, она сохранила спокойствие, проявила профессионализм и безупречно посадила самолет», — сказал он.

Вскоре после инцидента были организованы поиски, и тело инструктора было обнаружено в сельской местности в провинции Кордова. Власти подтвердили факт его смерти.

Прокуратура начала расследование по данному делу. Специалисты изъяли самолет для проведения экспертизы и изучают все обстоятельства, приведшие к трагедии. В ходе следствия выяснилось, что инструктор в последнее время проходил лечение, связанное с психическим здоровьем. По имеющимся данным, об этом не знал никто, кроме его близких родственников.

Руководство летной школы отмечает, что коллеги и студенты не замечали у инструктора тревожных признаков в поведении, поэтому случившееся стало для них полной неожиданностью.

Бело-коричневый небольшой самолет летит в ясном голубом небе.

Следователи обращают внимание на еще один важный аспект. По их словам, открыть дверь самолета Кессна 150Г во время полета непросто — это можно сравнить с попыткой открыть дверь автомобиля, движущегося на высокой скорости. Тем не менее, воздушное судно после инцидента серьезно не пострадало, даже дверь осталась в целости.

Согласно имеющейся информации, Леандро Андрес Бертаццо был пилотом с многолетним стажем и имел лицензии линейного пилота авиакомпании (ATP), коммерческого пилота первого класса и летного инструктора. За свою карьеру он также работал в соседнем Чили. В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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