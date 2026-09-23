Почему ежедневное общение становится все более кратким?

За последние 15 лет люди стали говорить в среднем на сотни слов меньше каждый день. Согласно результатам исследования, этот процесс может повлиять не только на повседневное общение, но и на здоровье, трудовую деятельность и межличностные отношения людей.

Ученые из Университета Миссури и Университета Аризоны изучили данные 2200 человек. По их подсчетам, количество слов, произносимых людьми за день, ежегодно сокращалось в среднем на 338.

Если в 2005 году люди использовали в среднем около 17 тысяч слов в день, то к 2019 году этот показатель снизился даже менее чем до 12 тысяч.

Отмечается, что это изменение более заметно среди молодежи. Если зумеры ежегодно говорят в среднем на 451 слово меньше, то у старшего поколения этот показатель составляет 314 слов.

Сокращение общения связывают с современными технологиями и изменением повседневных привычек. Например, телефонные звонки все чаще заменяются голосовыми сообщениями, общение с продавцами — кассами самообслуживания, а живые беседы — чатами. Использование наушников может еще больше снизить потребность людей в общении с окружающими.

Если так пойдет и дальше, умение заводить и поддерживать обычный разговор в будущем может стать одним из важнейших навыков.