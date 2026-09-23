В Кашкадарье Лакетти чуть не сбила пешеходов

·50·Общество
В Кашкадарье Лакетти чуть не сбила пешеходов

В Кашкадарье на видеокамеру попала опасная ситуация с участием пешеходов. В распространенном в социальных сетях видео запечатлено, как водитель автомобиля Лакетти не снизил скорость должным образом при приближении к пешеходному переходу.

На видео видно, что от столкновения пытавшихся перейти дорогу отца с ребенком с автомобилем отделяли считанные секунды. Чтобы избежать наезда на них, водитель резко вывернул руль и выехал на встречную полосу.

По данному факту соответствующими органами было проведено разбирательство. В результате сообщается, что в отношении водителя Лакетти был оформлен административный протокол.

Кроме того, автомобиль помещен на штрафстоянку для временного хранения.

В результате инцидента столкновения с пешеходами не произошло.

КашкадарьяLacettiдвижение пешеходовпоследствия транспорта
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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