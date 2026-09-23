В США родилась двуглавая черепаха

·1·Мир
В США родилась двуглавая черепаха

В американском штате Массачусетс зафиксирован крайне редкий случай — на свет появился детеныш черепахи с двумя головами.

Черепашка весом всего 5,2 грамма

была обнаружена на охраняемом участке для гнездования в районе Уэллфлит. Позже ее доставили в центр дикой природы Кейп-Код под наблюдение ветеринаров.

В США родилась двуглавая черепаха

Специалисты отмечают, что двуглавость у черепахи связана с редким состоянием развития, называемым бицефалией. В настоящее время ветеринары регулярно следят за ее ростом, аппетитом и поведением.

По данным центра, обе головы черепахи пока здоровы. Животное двигается и питается нормально.

Специалисты внимательно следят за ее дальнейшим развитием и изучают, как обе головы будут функционировать в гармонии с единым телом.

МассачусетсДвуглавая черепахаБицефалияКейп-Код
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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