Спутниковая система Amazon Лео приходит в Узбекистан при поддержке Узтелеком

·25·Технологии
Спутниковая система Amazon Лео приходит в Узбекистан при поддержке Узтелеком

На рынке телекоммуникаций и интернет-услуг Узбекистана сделан важный шаг: национальный оператор Узтелеком и входящая в его состав компания УЗ-САТ достигли стратегического соглашения с Amazon Лео. В результате этого партнерства был получен статус официального и авторизованного дистрибьютора этой современной низкоорбитальной спутниковой сети в Узбекистане. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным иксбт.ком, в рамках подписанного соглашения УЗ-САТ будет создавать и предоставлять клиентам высокоскоростные коммуникационные решения на базе сети Amazon Лео. Данная спутниковая инфраструктура эффективно дополнит существующие наземные сети, способствуя значительному расширению интернет-покрытия, особенно в отдаленных и труднодоступных районах.

Социально-экономическое значение и возможности

Для жителей отдаленных регионов страны доступ в интернет через спутник открывает совершенно новые горизонты. Граждане смогут полноценно пользоваться электронными государственными услугами, получать дистанционное образование, онлайн-медицинские консультации, а также работать через современные коммуникационные платформы.

Также создаются огромные удобства для представителей бизнеса. Amazon Лео станет важным альтернативным инструментом для обеспечения интернетом производственных и инфраструктурных объектов, где прокладка традиционных оптоволоконных сетей невозможна или экономически нецелесообразна.

Обогащение инфраструктуры и сохранение существующих сетей

Специалисты отмечают, что новая технология не заменит полностью существующую традиционную инфраструктуру Узтелеком, а будет дополнять её. На сегодняшний день оператор обеспечивает связью 96 процентов населенных пунктов страны. В распоряжении компании находятся 378 802 километра волоконно-оптических линий связи, наряду с которыми активно развиваются мобильные сети, центры обработки данных и облачные платформы.

Глава УЗ-САТ Бахром Азимов отметил, что спутниковая связь будет выполнять функцию дополнительного эффективного инструмента для подключения к сети регионов, где возможности традиционных телекоммуникаций ограничены.

Перспективы будущего и конкурентная среда

Напомним, что ранее министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов в своем заявлении подчеркнул, что сеть Amazon Лов Эарт Орбит (ЛЭО) по качеству, конкурентоспособности и ряду технических параметров может превзойти даже систему Starlink. Это сформирует серьезную и здоровую конкурентную среду на рынке высокоскоростного спутникового интернета в стране.

Amazon LeoUztelecomИнтернетСпутниковая связьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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