18-летняя спортсменка завоевала корону «Мисс Италия»

21 сентября в замке Санта-Севера недалеко от Рима прошел 80-й финал конкурса «Мисс Италия». В конкурсе, в котором участвовали 16 финалисток, победу одержала представительница Лигурии, 18-летняя Сара Мария Ризеа. В финал она вышла в статусе «Мисс Лигурия».

Интересно, что новая «Мисс Италия» привлекла к себе внимание не только победой в конкурсе красоты, но и своими спортивными достижениями. Сара Ризеа — спортсменка сборной Италии по синхронному плаванию и представительница клуба «Фьямме Оро».

Одним из ее важнейших спортивных результатов является серебряная медаль, завоеванная в 2024 году на чемпионате Европы в Белграде. Ризеа заняла второе место в технической программе микст-дуэтов вместе с Филиппо Пелати. Кроме того, в том же году она была удостоена бронзовой медали на чемпионате мира среди юниоров в Лиме.

У спортсменки есть медали и соревнований Кубка мира. В 2024 году она завоевала бронзовую медаль в суперфинале в Будапеште, а в 2025 году выиграла еще одну бронзовую медаль на этапе в Сомабее.

Сара Ризеа родилась в ноябре 2007 года в городе Монкальери. Позже вместе с семьей она переехала в город Вадо-Лигуре в провинции Савона. Она начала заниматься синхронным плаванием с восьми лет и в 2021 году впервые получила вызов в сборную Италии.

Даже после завоевания короны «Мисс Италия» Сара не намерена бросать спорт. После конкурса она заявила, что в будущем мечтает принять участие в Олимпийских играх.

Таким образом, в свои 18 лет Сара Мария Ризеа стала одной из тех молодых итальянок, которым удалось одновременно добиться успехов в спорте и завоевать корону «Мисс Италия».