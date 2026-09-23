В ночном кафе Ташкента произошел сильный пожар: высокое пламя взбудоражило город

В Чиланзарском районе Ташкента ночью произошел пожар в одном из кафе. Инцидент случился на территории заведения, расположенного на улице Малая кольцевая дорога.

По данным городского Управления по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило 22 сентября в 23:23. Спасательные экипажи оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению пламени.

Пожар был локализован в 23:54 и полностью потушен 23 сентября в 00:10. В распространившихся в социальных сетях видеороликах запечатлены высокое пламя и густой дым, которые были видны из разных частей города.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причина возникновения пожара и сумма причиненного материального ущерба.