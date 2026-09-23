Тохир Садыков выполнил обещание, данное поклоннику во время концерта (видео)

·1·Культура
Тохир Садыков выполнил обещание, данное поклоннику во время концерта (видео)

Тохир Садыков на концерте группы «Божалар» бросил в сторону зрителей в зале один из золотошвейных чапанов, подаренных ему учениками, и пообещал подарить гитару тому, кто его поймает.

Поймавший чапан поклонник неожиданно оказался в центре внимания в концертном зале. Сначала некоторые подумали, что это часть концертной программы, то есть эпизод, устроенный ради шоу. Однако Тохир Садыков вскоре на деле выполнил свое обещание. Певец опубликовал на своей странице в соцсетях видео, подтверждающее выполнение обещания.

Артист подарил фанату гитару, показав, что слова, сказанные на концерте, — это не просто шоу, а настоящее обещание.

«На наш концерт 2027 года он сможет зайти прямо в этом чапане и с этой гитарой. Мы дали обещание, и мы выполнили то, что сказали», — написал артист.

Таким образом, неожиданное и интересное событие на концерте завершилось памятным подарком для поклонника.

Тохир Садыковконцерт Божаларподарок гитараконцерт 2027 года
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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