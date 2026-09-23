Чип Huawei Кирин 9050 Pro обошел Apple А17 Pro

Совершив серьезный прорыв на мировом технологическом рынке, китайская компания Huawei добилась еще одного неожиданного успеха. Согласно данным иксбт.ком, анализ, проведенный исследовательской компанией Бернстеин Ресеарч, показал, что процессор Huawei Кирин 9050 Pro превзошел чип Apple А17 Pro в тестах Geekbench. Этот результат многие эксперты оценили как незамеченное, но крайне важное технологическое достижение. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Этот процессор нового поколения был впервые представлен широкой публике в начале сентября текущего года вместе со смартфоном Мате КсТ 2, имеющим тройной складной экран. Стоит особо отметить, что компания Huawei официально не раскрыла подробности точного технического процесса, использованного при производстве этого чипа. Однако независимые исследователи, глубоко изучив его возможности, пришли к интересным выводам.

Высокий результат вопреки технологическому разрыву

Согласно отчету Бернстеин Ресеарч, Кирин 9050 Pro в основном создан на базе процесса, соответствующего 7-нм технологии. Несмотря на то, что он опирается на более старую технологию по сравнению с современным 3-нм процессором Apple А17 Pro, ему удалось продемонстрировать высокую эффективность в синтетических тестах.

В частности, в популярном многоядерном (мулти-коре) тесте бенчмарка Geekbench 6 этот чип китайского производства показал себя быстрее флагмана Apple. Известно, что именно многоядерные тесты являются основным критерием оценки совместимости и общей эффективности нескольких вычислительных ядер.

Архитектурные достижения и будущие цели

По мнению аналитиков, решающую роль в достижении таких высоких показателей сыграли глубокие архитектурные улучшения, проведенные инженерами Huawei. В результате процессор уровня 7-нм способен обеспечить производительность, способную конкурировать с чипами более современного 4-нм класса.

Тем не менее, международные эксперты дают объективную оценку, подчеркивая, что предстоит еще много работы. В частности, отмечается, что до появления еще более продвинутых разработок Apple, таких как 2-нм А20 Pro, технологическое отставание Китая сохраняется на уровне около 30 процентов.

В целом, результаты этого исследования показывают, что Huawei продолжает создавать конкурентоспособную экосистему, несмотря на санкции и ограничения. Это достижение свидетельствует об изменении баланса сил на мировом рынке полупроводников.