За что был арестован Пейн Тахон — один из красивейших мужчин в мире?

Когда мы слышим «красивый актер», в воображении обычно возникает вполне определенный образ. Однако Пейн Тахон — один из тех актеров, кто не вписывается в эти рамки. Он был моделью, снимался в кино, жил в буддийском монастыре, а позже был арестован за участие в протестах против военного переворота в Мьянме.

Пейн Тахон родился в 1996 году в городе Калаунг на западе Мьянмы и был четвертым ребенком в семье с шестью детьми.

Окончив школу, в поисках возможностей он отправился в Янгон — крупнейший город страны. Именно здесь его жизнь круто изменилась.

В 18 лет он поступил в школу моделей Джона Лвина, где научился позировать и ходить по подиуму. Вскоре агентство John Lwin's Star & Model International предложило ему сотрудничество.

Длинные волосы и мускулистое телосложение выделяли Пейна Тахона среди остальных. За съемками в рекламе, музыкальных клипах и журналах последовали предложения из кино.

Пейн Тахон прошел кастинг на главную роль в фильме «Полночный странник» и в 2017 году заявил о себе как актер. Параллельно он начал заниматься музыкой.

Его популярность стремительно росла, за его страницами в социальных сетях стали следить более двух миллионов пользователей из разных стран. Позже правительство Мьянмы назначило его культурным послом. Внешность Пейна Тахона не осталась без внимания и на международной арене: в рейтинге TC Candler в 2020 году он впервые занял 10-е место.

Однако самый крутой поворот в его жизни был еще впереди. После известности в качестве модели и актера Пейн Тахон привлек внимание мировых СМИ совсем по другой причине.

Его жизнь в монастыре и события после военного переворота — самая неожиданная часть этой истории.