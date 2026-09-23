В Китае 75-летняя женщина потратила 450 тысяч долларов — свои сбережения за 10 лет — на салоны красоты

·70·Мир
В Китае 75-летняя женщина потратила 450 тысяч долларов — свои сбережения за 10 лет — на салоны красоты

В китайском Шанхае 75-летняя женщина лишилась средств, которые копила годами, из-за косметических процедур. На услуги салонов она потратила в общей сложности 3 миллиона юаней — почти 450 тысяч долларов.

Как выяснилось, с 2016 года женщина регулярно посещала филиал компании Ёнгки Беаутй анд Хаирдрессинг и аффилированный с ней центр медицинской эстетики. Там она получала различные процедуры, такие как подтяжка кожи, нитевой лифтинг, перманентный макияж бровей и губ.

Когда дочь женщины узнала, что сбережения ее матери практически исчерпаны, она обратилась на один из телеканалов Шанхая. В ходе проверки документов выяснилось, что стоимость некоторых услуг в 10–20 раз превышала рыночные расценки.

Например, за процедуру перманентного макияжа губ, включавшую в себя несколько этапов, с женщины взыскали почти 39 800 юаней — 6 тысяч долларов. В расчетах также было зафиксировано, что одна и та же услуга указывалась несколько раз.

Кроме того, стало известно, что женщине предлагали услуги на 300 тысяч юаней в другом эстетическом центре, но сама процедура выполнена не была, а заменена на другие косметические процедуры. Представители салона заявили, что все цены были открыто указаны, а услуги выполнялись с согласия клиента.

В итоге салон достиг соглашения с женщиной и вернул часть неизрасходованных предоплаченных средств.

ШанхайYongqi Beauty and Hairdressingкосметологиямошенничество
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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