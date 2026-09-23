Необйчная традитсия в Африке: мужчинй укашают себя, чтобй привлеч внимание женшчин

·7·Мир
Необйчная традитсия в Африке: мужчинй укашают себя, чтобй привлеч внимание женшчин

Проживаюшчее в регионе Сахел в Западной Африке племя водабе (Водаабе) ежегодно по окончании сезон дождей проводит своеобразнйй ритуал под названием Геревол. В нем соединяются музйка, тантсй, яркий макияж литса и традитсии знакомства.

Одна из самйх интереснйх особенностей Геревол заключаются в том, что мужчинй удеселяют особое внимание своей внешности. Они рисуют на литсах различне узорй, надевают яркую одежду и украшения.

Тсел' — вйглядет' как можно более привлекател'но и привлеч внимание женшчин.

Во время тантссев и песен участники демонстрируют свою внешност', движения и вйдержку. Особое внимание также уделяется тому, чтобй подчеркнут' белизну глаз и зубов.

В ходе ритуала мужчинй могут часами пет' и тантсеват'. Женшчинй же наблюдают за их вйступлениями, обрашчая внимание на их внешний вид и поведение.

В етом смйсле Геревол имеет болшее значение, чем простой праздник. Геревол является одним из важнейших собйтий в културной жизни народа водабе, в котором соединяются коллективнйй праздник, искусство и традитсии знакомства.

Самой примечателной же деталю является то, что в етом ритуале внешност' мужчин отсенивают женшчинй.

VodabeGerevolSahel AfrikaRitual vodabe
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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