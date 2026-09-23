Французская канатоходец прошла по 400-метровому канату на высоте 186 метров

Известная французская канатоходец и цирковая артистка Татьяна-Мосио Бонгонга успешно осуществила очередной опасный и поразительный трюк.

20 сентября она прошла по 400-метровому канату, натянутому между двумя самыми высокими терриконами в Европе — искусственными холмами, образовавшимися в результате добычи угля — в городе Лоос-ан-Гоэль во Франции. Канат располагался на высоте 186 метров от поверхности земли.

42-летняя артистка преодолела эту дистанцию без страховочного пояса и защитной сетки. Ее выступление продолжалось более 36 минут.

За необычным зрелищем наблюдали более 9 тысяч, а по некоторым данным — почти 10 тысяч зрителей. Когда Татьяна-Мосио Бонгонга успешно добралась до финиша, зрители встретили ее аплодисментами.

Данное выступление было организовано в рамках Дней европейского наследия, причем эта идея зародилась у артистки еще в 2019 году.