Узбекистан и ДФК США: обсуждены крупные проекты в сфере транспорта и медицины

·33·Узбекистан
Узбекистан и ДФК США: обсуждены крупные проекты в сфере транспорта и медицины

Новые направления инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и США приобретают все более четкие очертания. В ходе беседы между главным исполнительным директором Корпорации США по международному финансовому развитию (ДФК) Беном Блеком и руководителем Администрации Президента Саидой Мирзиёевой был обсужден ход реализации крупных совместных проектов, начатых в транспортной и здравоохранительной сферах.

На встрече было подчеркнуто стремление Узбекистана к дальнейшему расширению сотрудничества с ДФК.

Этот диалог стал одним из важных событий, свидетельствующих о переходе формирующегося в последнее время между сторонами инвестиционного партнерства в практическую фазу.

Узбекистан и ДФК США: обсуждены крупные проекты в сфере транспорта и медицины

В центре внимания — проекты в транспорте и медицине

Одной из главных тем беседы стали крупные совместные инициативы в транспортной сфере. Для Узбекистана развитие современной транспортной инфраструктуры, расширение логистических возможностей и укрепление позиций страны в региональных транспортных коридорах являются важнейшими составляющими инвестиционной повестки.

В сфере здравоохранения обсуждались проекты, направленные на формирование современной медицинской инфраструктуры и повышение качества медицинских услуг, оказываемых населению.

Ранее, в июне 2026 года в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума, на встрече с Беном Блеком также была поддержана инициатива о запуске совместной инвестиционной платформы с участием ДФК, нацеленной на модернизацию здравоохранения, энергетики и инфраструктуры.

Узбекистан и ДФК США: обсуждены крупные проекты в сфере транспорта и медицины

Планы по новому международному аэропорту и медицинскому комплексу

На той встрече были также определены конкретные направления инвестиционного сотрудничества.

В частности, обсуждались вопросы перехода в практическую фазу таких крупных инфраструктурных проектов, как строительство нового международного аэропорта в Ташкенте, создание современного медицинского комплекса в Ферганской области, запуск цифрового банка, возведение центров обработки данных и сухих портов.

С этой точки зрения то, что сегодня проекты, начатые в транспортной и здравоохранительной сферах, обсуждаются отдельно, свидетельствует о продолжении процесса перехода от финансирования к реализации практических инвестиционных проектов в рамках сотрудничества Узбекистана и ДФК.

Узбекистан и ДФК США: обсуждены крупные проекты в сфере транспорта и медицины

Сотрудничество Узбекистана и ДФК расширяется

Отношения между Узбекистаном и ДФК в последние годы активизировались на инвестиционном треке.

16 июня 2026 года ДФК объявила о запуске Совместной инвестиционной платформы США–Узбекистан. Этот механизм направлен на укрепление сотрудничества в области стратегических инвестиций и экспортного финансирования.

В качестве приоритетных направлений в рамках платформы указаны такие сферы, как энергетика, инфраструктура, критически важные минералы, транспортно-логистическая инфраструктура, передовое производство, информационно-коммуникационные технологии и фармацевтика.

Это означает, что для Узбекистана партнерство с ДФК не ограничивается одним или двумя проектами, а перерастает в масштабный инвестиционный портфель.

Узбекистан и ДФК США: обсуждены крупные проекты в сфере транспорта и медицины

Значение Узбекистана для ДФК

ДФК — это институт международного инвестирования правительства США, использующий механизмы привлечения частного капитала в зарубежную инфраструктуру и другие стратегические проекты. Корпорация намерена расширять инвестиционные возможности в сотрудничестве с Узбекистаном в сфере транспорта, энергетики, инфраструктуры и других стратегических секторах.

В июне 2026 года ДФК и узбекская сторона выразили намерение привлечь частный капитал в стратегические проекты через новую инвестиционную платформу, а также стимулировать участие международных финансовых институтов и других инвесторов.

Как отметил глава ДФК Бен Блек, партнерство с Узбекистаном нацелено на продвижение экономических приоритетов США и Узбекистана.

Узбекистан и ДФК США: обсуждены крупные проекты в сфере транспорта и медицины

Что означает следующий этап сотрудничества?

Переход проектов в транспортной и здравоохранительной сферах на практическую стадию показывает усиление процесса развития крупных инфраструктурных и социально значимых объектов в Узбекистане с участием международных финансовых институтов.

В особенности их реализация имеет особое экономическое и социальное значение, так как транспортная инфраструктура связана с региональными логистическими возможностями страны, а проекты в здравоохранении — с современными медицинскими услугами и инфраструктурой.

А готовность узбекской стороны к дальнейшему расширению сотрудничества с ДФК означает продолжение переговоров по новым инвестиционным проектам, механизмам привлечения частного капитала и инициативам в области стратегической инфраструктуры.

Таким образом, очередной диалог с Беном Блеком в очередной раз продемонстрировал уделение особого внимания проектам в таких жизненно важных для населения и экономики сферах, как транспорт и здравоохранение, в рамках инвестиционных отношений Узбекистана и США. Данный процесс выступает логическим продолжением ранее достигнутых договоренностей по реализации совместной инвестиционной платформы и стратегических проектов.

DFCТашкентский международный инвестиционный форумИнвестиционная платформа Узбекистан–СШАБен Блек
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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