Ноила Ташкенбаева, известная по ролям в фильмах «Бунт невесток» и «Суюнчи», отметила 83-летие

·2·Культура
Ноила Ташкенбаева, известная по ролям в фильмах «Бунт невесток» и «Суюнчи», отметила 83-летие

В Узбекистане заслуженная артистка, известная актриса Ноила Ташкенбаева 22 сентября отметила свое 83-летие.

Артистка родилась 22 сентября 1943 года в городе Ташкенте. На протяжении многих лет она плодотворно работала на сценах Драматического театра имени Аброра Хидоятова и Узбекского национального академического драматического театра.

Ноила Ташкенбаева внесла достойный вклад в развитие узбекского кино и театрального искусства, воплотив различные образы в ряде популярных фильмов и сериалов. В частности, актрису можно увидеть в таких произведениях, как «Бунт невесток», «Суюнчи», «Поздравляем со свадьбой», «Катта ойи», «Родина» и «Переплетенные судьбы».

Многолетний труд артистки был отмечен такими наградами, как медаль «Ветеран труда» и орден «Дустлик».

Пользуясь случаем, поздравляем Ноилу Ташкенбаеву с днем рождения и желаем ей долгих лет жизни, крепкого здоровья и благополучия.

Ноила ТашкенбаеваДраматический театр имени Аброра ХидоятоваУзбекский национальный академический драматический театрВетеран труда
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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