Экстремальный спортсмен совершил невероятную прогулку на высоте 180 метров

Эстонский экстремальный спортсмен Яан Роозе вновь привлек внимание своим рекордным выступлением. Он прошел по канату, натянутому между двумя самыми высокими небоскребами в столице Польши, Варшаве.

Спортсмен преодолел дистанцию около 500 метров по канату, натянутому между 310-метровой башней Varso Tower и 237-метровым Дворцом культуры и науки. Самое поразительное, что эта прогулка проходила на высоте около 180 метров над землей.

Подобное выступление требует не только физической подготовки, но и сильной психологической устойчивости и баланса. Несмотря на ветер, страх высоты и факторы риска, Яан Роозе успешно завершил это испытание, поразив зрителей.

Такие экстремальные выступления требуют высокого уровня подготовки и строгого соблюдения мер безопасности. Яан Роозе в очередной раз продемонстрировал в этом свой опыт и мастерство.