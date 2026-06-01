Экстремальный спортсмен совершил невероятную прогулку на высоте 180 метров

·97·Мир
Экстремальный спортсмен совершил невероятную прогулку на высоте 180 метров
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Эстонский экстремальный спортсмен Яан Роозе вновь привлек внимание своим рекордным выступлением. Он прошел по канату, натянутому между двумя самыми высокими небоскребами в столице Польши, Варшаве.

Спортсмен преодолел дистанцию около 500 метров по канату, натянутому между 310-метровой башней Varso Tower и 237-метровым Дворцом культуры и науки. Самое поразительное, что эта прогулка проходила на высоте около 180 метров над землей.

Подобное выступление требует не только физической подготовки, но и сильной психологической устойчивости и баланса. Несмотря на ветер, страх высоты и факторы риска, Яан Роозе успешно завершил это испытание, поразив зрителей.

Такие экстремальные выступления требуют высокого уровня подготовки и строгого соблюдения мер безопасности. Яан Роозе в очередной раз продемонстрировал в этом свой опыт и мастерство.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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