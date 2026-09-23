Обновление Samsung СмартТингс вывело из строя холодильники

·22·Технологии
Обновление Samsung СмартТингс вывело из строя холодильники

Компания Samsung приостановила распространение последнего обновления программного обеспечения для платформы СмартТингс после серьезного сбоя, на который обратили внимание пользователи умной бытовой техники. По данным иксбт.ком, в результате ошибки тысячи холодильников полностью вышли из строя, что вынудило компанию принести официальные извинения. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Проблема началась 22 сентября текущего года в Южной Корее и затронула в основном высокотехнологичные модели Беспоке AI 4-Дур, выпущенные в 2024 году. Пользователи, начавшие активно жаловаться на форуме Samsung Мемберс, отметили, что после подтверждения обновления устройства мгновенно приходили в нерабочее состояние.

В частности, отключалось внутреннее освещение холодильников, а сенсорная панель управления переставала реагировать. Некоторые устройства зависали прямо на экране установки прошивки, и даже функция охлаждения полностью прекращала работу.

Трудности с устранением неисправности

Владельцы пострадавшей техники пытались использовать стандартные методы решения, однако отключение от сети и повторное включение не изменили ситуацию. Как сообщает издание ЗДНет Кореа, основной причиной стала версия программного обеспечения, предназначенная для внутреннего тестирования, которая по ошибке была отправлена обычным пользователям.

Серьезность ситуации заключается в том, что восстановить программную ошибку удаленно — методом овер-те-аир — оказалось невозможно. По этой причине Samsung рекомендует пострадавшим обращаться непосредственно в сервисные центры и ожидать визита специалиста.

Дополнительные проблемы перед праздниками

Этот технический сбой произошел в Южной Корее накануне празднования традиционного праздника Чхусок. В то время как население заранее заполнило холодильники продуктами для праздничного стола, отключение системы охлаждения создало риск значительных убытков.

В настоящее время из-за резкого увеличения нагрузки на сервисные центры некоторым клиентам сообщили, что мастер сможет прийти только после окончания праздничных выходных. Из-за возникших чрезвычайных ситуаций Samsung Электроникс Сервике объявила о переводе инженеров и операторов на дежурный режим работы.

На данный момент Samsung не раскрыла точное количество пострадавших устройств и не прокомментировала вопрос о выплате компенсаций за испорченные из-за обновления продукты. Компания принесла публичные извинения за доставленные неудобства.

SamsungSmartThingsBespoke AIТехнологииОбновление
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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