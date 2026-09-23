Состоялась премьера Xiaomi 18 Pro и Pro Max

Сегодня, 23 сентября, официально представлены новейшие флагманские устройства компании Xiaomi. Как сообщает издание иксбт.ком, в рамках презентации вниманию публики были предложены сразу две передовые модели — Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данные устройства позиционируются производителем как флагманские камерофоны с мощными характеристиками. Смартфоны нового поколения привлекают внимание не только качеством съемки, но и производительностью в игровых процессах.

Рекордная энергоэффективность

По словам президента Xiaomi Груп Лу Вейбина, новые смартфоны будут обладать самым высоким показателем энергоэффективности на один кадр в играх за всю историю компании. Это позволит экономить заряд аккумулятора во время длительных игровых сессий.

В то же время отсутствие стандартной модели Xiaomi 18 на презентации вызвало вопросы у пользователей. Один из пользователей социальных сетей напрямую обратился к главе компании по этому поводу.

Почему стандартная версия была отложена?

Лу Вейбин пояснил, что презентация стандартной версии состоится позже. Ранее известный инсайдер Digital Chat Station сообщал, что обычный Xiaomi 18 будет представлен в декабре.

Согласно данным инсайдера, данное устройство будет оснащено новейшим и передовым 2-нм флагманским процессором Snapdragon 8 Ultra Ген 6 от компании Qualcomm. Это свидетельствует о том, что возможности будущего смартфона будут еще выше.