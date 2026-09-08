В Англии аттракцион остановился, и 27 человек застряли на 15-метровой высоте
В парке развлечений Pleasurewood Hills в английском городе Лоустофт произошло опасное происшествие. Из-за остановки американских горок под названием Wipeout на рельсах 27 пассажиров застряли на высоте примерно 15 метров от земли.
Инцидент произошел 31 августа около 13:26. Вагоны аттракциона остановились на высоте около 15 метров, однако пассажиры не зависли в перевернутом положении.
К спасательным работам была привлечена пожарно-спасательная служба Саффолка. Специалисты использовали специальное высотное спасательное оборудование, воздушную лестницу и ножничный подъемник, чтобы спускать пассажиров на землю по одному.
Все 27 человек были благополучно спасены к 16:05. В результате инцидента никто не пострадал.
Wipeout считается одним из крупных аттракционов в парке Pleasurewood Hills.
Причины происшествия пока не уточняются.
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