В Англии аттракцион остановился, и 27 человек застряли на 15-метровой высоте

·1·Мир
В Англии аттракцион остановился, и 27 человек застряли на 15-метровой высоте

В парке развлечений Pleasurewood Hills в английском городе Лоустофт произошло опасное происшествие. Из-за остановки американских горок под названием Wipeout на рельсах 27 пассажиров застряли на высоте примерно 15 метров от земли.

Инцидент произошел 31 августа около 13:26. Вагоны аттракциона остановились на высоте около 15 метров, однако пассажиры не зависли в перевернутом положении.

К спасательным работам была привлечена пожарно-спасательная служба Саффолка. Специалисты использовали специальное высотное спасательное оборудование, воздушную лестницу и ножничный подъемник, чтобы спускать пассажиров на землю по одному.

Все 27 человек были благополучно спасены к 16:05. В результате инцидента никто не пострадал.

Wipeout считается одним из крупных аттракционов в парке Pleasurewood Hills.

Причины происшествия пока не уточняются.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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