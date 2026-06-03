Испытание на высоте 180 метров потрясло канатоходца

Известный эстонский канатоходец Яан Рооз успешно прошел по канату, натянутому между двумя самыми высокими зданиями Польши. Об этом сообщило агентство Reuters.

Спортсмен передвигался по канату, натянутому между 310-метровой башней Варсо и Дворцом культуры и науки высотой 237 метров в Варшаве. Он преодолел почти 500 метров на высоте около 180 метров.

Хотя после выступления Яан Рооз выглядел внешне спокойным, он признал, что это испытание было довольно тяжелым.

«Я все еще дрожу. Это было совсем не просто. Такое испытание требует от человека глубокого осознания своих возможностей и расширения границ», — сказал он.

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По словам канатоходца, по пути трижды возникали сложные ситуации. В частности, во второй части дистанции сильный ветер поставил его в серьезное затруднительное положение. Из-за этого ему пришлось несколько раз останавливаться, чтобы собраться с силами.

Для справки: Яан Рооз широко известен своими экстремальными выступлениями. В 2024 году он вошел в историю как первый человек, перешедший из Азии в Европу по канату длиной почти 1,1 км, натянутому над проливом Босфор. Трехкратный чемпион мира также признан единственным атлетом, сумевшим дважды выполнить сальто назад на канате.