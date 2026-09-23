Собака породы корги съела паспорт своего хозяина
В России девушка столкнулась с неожиданной проблемой. Ее собака породы корги сгрызла загранпаспорт.
Самое интересное, что это произошло всего за две недели до запланированной поездки девушки на Мальдивы.
Теперь ей придется срочно переоформлять важный документ. В противном случае она может не успеть получить новый паспорт вовремя, и ее долгожданный отпуск сорвется.
Таким образом, обычная «шалость» корги серьезно повлияла на планы хозяйки на путешествие и стала причиной неожиданных хлопот.
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