Собака породы корги съела паспорт своего хозяина

·1·Мир
Собака породы корги съела паспорт своего хозяина

В России девушка столкнулась с неожиданной проблемой. Ее собака породы корги сгрызла загранпаспорт.

Самое интересное, что это произошло всего за две недели до запланированной поездки девушки на Мальдивы.

Теперь ей придется срочно переоформлять важный документ. В противном случае она может не успеть получить новый паспорт вовремя, и ее долгожданный отпуск сорвется.

Таким образом, обычная «шалость» корги серьезно повлияла на планы хозяйки на путешествие и стала причиной неожиданных хлопот.

Мальдивские островакоргипаспортпутешествие
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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