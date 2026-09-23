Рани Мукерджи потеряла маму: звезды выразили соболезнования

В семье известной болливудской актрисы Рани Мукерджи произошло тяжелое горе. Мать актрисы Кришна Мукерджи скончалась в возрасте 75 лет.

Кришна Мукерджи вела деятельность в качестве закадровой певицы в бенгальском кинематографе. Она также занимала важное место в творческой карьере своей дочери, поддерживая путь Рани в мире искусства.

Церемония прощания с покойной прошла в закрытом режиме. Тем не менее близкие Рани Мукерджи и многие известные представители Болливуда пришли на церемонию, чтобы выразить соболезнования членам семьи.

В церемонии приняли участие такие известные деятели искусства, как Шахрукх Кхан и Гаури Кхан, Айшвария Рай, Алия Бхатт, Каран Джохар, Анил Капур.

А двоюродная сестра Рани, известная актриса Каджол, не смогла прийти на церемонию. Сообщается, что она находилась на съемках фильма в другом городе.

Смерть Кришны Мукерджи стала тяжелой утратой как для представителей Болливуда, так и для поклонников актрисы.