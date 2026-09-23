Huawei представила новую серию телевизоров Мате ТВ 2

·26·Технологии
Huawei представила новую серию телевизоров Мате ТВ 2

Компания Huawei официально представила новую серию телевизоров Мате ТВ 2, включающую самые передовые технологии. Согласно данным иксбт.ком, в новую линейку вошли модели Энджой Эдитион, Мате ТВ 2 и продвинутая версия Мате ТВ 2 Pro с диагональю экрана от 65 до 98 дюймов, которые отличаются высокой производительностью и современными функциями. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Технические возможности и новый процессор

Базовая модель линейки, Энджой Эдитион, оснащена специальным процессором Кирин Т92, 8 GB оперативной и 128 GB постоянной памяти. Производитель отмечает, что по сравнению с предыдущим поколением производительность центрального процессора выросла на 490% в однопоточном режиме и на 360% в многоядерном, а графический чип — на 251%. Толщина устройства составляет всего 36,9 мм, а экран занимает 99% площади передней панели.

Телевизоры оснащены панелью Huawei Блак Диамонд Супер МиниЛЭД, которая обеспечивает пиковую яркость от 4000 до 5000 нит. Также доступны функции улучшения контрастности с помощью AI и качественного масштабирования изображения из формата 1080п до 4К. Технология ЛР 0,5% снижает блики на экране, повышая комфорт при просмотре.

Инновационные функции и формат 3Д

Основная модель Мате ТВ 2 также базируется на чипе Кирин Т92, но дополнительно оснащена отдельным чипом обработки изображения Хонгху Вивид. Эта технология способна в режиме реального времени разделять передний и задний планы в кадре, преобразуя обычное 2Д-видео в 3Д-формат. Все модели оснащены аудиосистемами Huawei Сунд мощностью от 130 Вт до 240 Вт в зависимости от модели.

Флагманская версия Мате ТВ 2 Pro поставляется с 12 GB оперативной и 256 GB встроенной памяти. Акустическая система этого устройства обеспечивает пространственный звук формата 3.2.2 мощностью 240 Вт. Устройства поддерживают приложения HarmonyOS, управляются жестами и обеспечивают бесшовную связь с другими гаджетами Huawei.

Цены и выход на рынок

Это семейство современных телевизоров также выполняет роль центра умного дома, позволяя транслировать приложения и подключаться к домашнему кинотеатру. Цена версии Энджой Эдитион варьируется от 7999 до 13 999 юаней в зависимости от размера экрана. Стоимость моделей среднего уровня Мате ТВ 2 установлена в диапазоне от 9999 до 26 999 юаней, а за самую мощную модель Мате ТВ 2 Pro покупателям придется заплатить от 16 999 до 34 999 юаней.

HuaweiMate TV 2MiniLEDHarmonyOSТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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