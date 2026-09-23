Бруно Гимарайнс рассказал об ошибке на ЧМ и новой эре сборной Бразилии

Полузащитник «Арсенала» Бруно Гимарайнс признался, что нереализованный решающий пенальти на чемпионате мира до сих пор оставляет тяжелый след в его психологии. Во время сборов в Австралии футболист подчеркнул, что пятикратные чемпионы мира начинают новый цикл под руководством Карло Анчелотти и что поддержка болельщиков крайне важна. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Болезненное поражение на ЧМ и его последствия

Как сообщает Goal.com, поражение сборной Бразилии со счетом 1:2 в драматичном матче плей-офф чемпионата мира против Норвегии и промах Гимарайнса с пенальти стали причиной раннего вылета команды с турнира. 28-летний футболист, недавно перешедший из «Ньюкасл Юнайтед» в « Арсенал », не скрывал, что с того вечера испытывает сильное психологическое давление.

По словам Гимарайнса, к таким ситуациям невозможно подготовиться заранее, и это стало для него тяжелым ударом. «Это болезненный след, и со временем он заживет. Футбол таков, это часть игры», — объяснил полузащитник на пресс-конференции в Австралии.

Урок на будущее и ответственность лидерства

Однако опытный футболист решил воспринимать эту неудачу не как постоянное препятствие, а как стимул для роста. Он твердо подчеркнул, что если подобная ситуация повторится, он не будет избегать ответственности и готов выйти на точку, даже если придется делать это тысячу раз.

В то время как в команде под руководством Карло Анчелотти происходят большие перемены, Гимарайнс стал одним из самых опытных представителей сборной. Он отметил, что поддержка молодых талантов, таких как Эстевао и Габриэль Бонтемпо, является одной из его главных задач.

Новое поколение и распределение обязанностей в сборной

Футболист вспоминает, что когда его впервые вызвали в сборную в 2020 году, старшие игроки очень помогли ему почувствовать себя комфортно. Теперь же эта миссия легла на его плечи.

«После последнего чемпионата мира те, кто остался — я, Габриэль Магальяйнс, Вини Жуниор, Рафинья, Дуглас Сантос и Маркиньос — выполняем другую, лидерскую роль. В нашей команде теперь есть 18, 19, 20-летние ребята. Рядом с ними я чувствую себя ветераном», — заключил Бруно Гимарайнс.