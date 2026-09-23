В Сурхандарье свёкор арестован за домогательства к невестке

·48·Общество
В Сурхандарье свёкор арестован за домогательства к невестке

В Сурхандарье мужчина был привлечен к административной ответственности за недостойное поведение по отношению к своей невестке. Суд рассмотрел дело и назначил мужчине наказание в виде 3 суток административного ареста.

Согласно информации, мужчина отпускал неуместные комментарии в адрес невестки и пытался физически сблизиться с ней без ее согласия. По словам потерпевшей, подобные ситуации происходили неоднократно.

Женщина засняла один из таких инцидентов на видео. По ее словам, сначала она не обращалась в правоохранительные органы, опасаясь разрушения семьи.

Впоследствии потерпевшая обратилась по данному факту в установленном порядке.

На судебном заседании были изучены показания потерпевшей и свидетеля, видеозаписи, заявление, объяснительные и другие доказательства.

На основании этих доказательств суд пришел к выводу о доказанности вины мужчины. В результате решением суда мужчина был приговорен к 3 суткам административного ареста.

Сурхандарьяадминистративный арестфизическое сближениезакон
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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