Похожа ли актриса Окила Гуламова на Кэтрин О’Хару из фильма «Один дома»? (фото)

Актриса Окила Гуламова стала гостьей передачи «Омон-Омон», где рассказала о своей творческой деятельности и жизни. В ходе беседы ведущие озвучили интересное мнение, поступившее от зрителей.

«— Каждый раз, когда я вижу Окилу-хоним Гуламову, ее лицо кажется мне знакомым. И вот сейчас от наших зрителей поступило такое мнение. Они даже прислали фотографии. Окилу-хоним Гуламову сравнили с известной канадской актрисой Кэтрин О’Харой. Что ж, спросим у наших зрителей, действительно ли они похожи? Насколько сильно она похожа на Кэтрин О’Хару?» — сказал один из ведущих.

После этого на экранах появились фотографии двух актрис, и зрителям продемонстрировали схожие черты в их внешности.

А как по вашему мнению, насколько сильно Окила Гуламова похожа на Кэтрин О’Хару, известную по фильму «Один дома»? Оставляйте свои мысли в комментариях.

Для информации, Кэтрин О’Хара исполнила роль Кейт, мамы Кевина Маккалистера, в фильме «Один дома», снятом в 1990 году. Актриса скончалась 30 января 2026 года в возрасте 71 года.