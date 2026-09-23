Похожа ли актриса Окила Гуламова на Кэтрин О’Хару из фильма «Один дома»? (фото)

·2·Культура
Похожа ли актриса Окила Гуламова на Кэтрин О’Хару из фильма «Один дома»? (фото)

Актриса Окила Гуламова стала гостьей передачи «Омон-Омон», где рассказала о своей творческой деятельности и жизни. В ходе беседы ведущие озвучили интересное мнение, поступившее от зрителей.

«— Каждый раз, когда я вижу Окилу-хоним Гуламову, ее лицо кажется мне знакомым. И вот сейчас от наших зрителей поступило такое мнение. Они даже прислали фотографии. Окилу-хоним Гуламову сравнили с известной канадской актрисой Кэтрин О’Харой. Что ж, спросим у наших зрителей, действительно ли они похожи? Насколько сильно она похожа на Кэтрин О’Хару?» — сказал один из ведущих.

После этого на экранах появились фотографии двух актрис, и зрителям продемонстрировали схожие черты в их внешности.

Ikki nafar jigarrang sochli ayolning yonma-yon portretlari.

А как по вашему мнению, насколько сильно Окила Гуламова похожа на Кэтрин О’Хару, известную по фильму «Один дома»? Оставляйте свои мысли в комментариях.

Для информации, Кэтрин О’Хара исполнила роль Кейт, мамы Кевина Маккалистера, в фильме «Один дома», снятом в 1990 году. Актриса скончалась 30 января 2026 года в возрасте 71 года.

Окила ГуламоваКэтрин О’ХараОмон-ОмонОдин дома
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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