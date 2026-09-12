Девушка, показавшая паспорт в видео, попалась на удочку мошенников

Проживающая в Москве девушка по имени Валерия стала жертвой мошенников после того, как в опубликованном ею видео о путешествии засветились паспортные данные. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на «Осторожно, новости».

Как выяснилось, в конце июля девушка выложила Рилс о своей поездке в Ростов-на-Дону через Краснодар. В начале ролика она показала проездные билеты, на которых были видны ее паспортные данные. Видео набрало почти 65 тысяч просмотров.

Примерно через месяц ей позвонили якобы от имени службы доставки. Мошенники сообщили девушке о доставке товара, который она не заказывала. В ходе разговора ей пришло СМС-сообщение с кодом, и Валерия назвала его злоумышленникам.

После этого преступникам удалось получить доступ к ее аккаунту на портале «Госуслуги». Спустя несколько часов девушке позвонили снова и сообщили, что ее аккаунт взломан и необходимо принять меры безопасности. Собеседник поинтересовался, за счет средств в каком банке она больше всего переживает. Тогда Валерия поняла, что снова разговаривает с мошенниками, и прервала звонок.

Вскоре на ее телефон стали поступать СМС-уведомления об оформлении микрокредитов. По словам Валерии, мошенники попытались оформить на ее имя микрокредиты на суммы 90 тысяч и 47 тысяч рублей, а также подали заявки на другие суммы.

Девушка незамедлительно обратилась в МФЦ и полицию, написала заявление о непричастности к микрокредитам и восстановила доступ к своему аккаунту на «Госуслугах».

Специалисты рекомендуют не допускать попадания в кадр паспортов, билетов, банковских карт или других личных данных в видеороликах, публикуемых в интернете. Главное — ни в коем случае не сообщать пришедшие по СМС коды подтверждения незнакомым лицам, звонящим по телефону.