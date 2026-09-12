Девушка, показавшая паспорт в видео, попалась на удочку мошенников

·4·Мир
Девушка, показавшая паспорт в видео, попалась на удочку мошенников

Проживающая в Москве девушка по имени Валерия стала жертвой мошенников после того, как в опубликованном ею видео о путешествии засветились паспортные данные. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на «Осторожно, новости».

Как выяснилось, в конце июля девушка выложила Рилс о своей поездке в Ростов-на-Дону через Краснодар. В начале ролика она показала проездные билеты, на которых были видны ее паспортные данные. Видео набрало почти 65 тысяч просмотров.

Примерно через месяц ей позвонили якобы от имени службы доставки. Мошенники сообщили девушке о доставке товара, который она не заказывала. В ходе разговора ей пришло СМС-сообщение с кодом, и Валерия назвала его злоумышленникам.

После этого преступникам удалось получить доступ к ее аккаунту на портале «Госуслуги». Спустя несколько часов девушке позвонили снова и сообщили, что ее аккаунт взломан и необходимо принять меры безопасности. Собеседник поинтересовался, за счет средств в каком банке она больше всего переживает. Тогда Валерия поняла, что снова разговаривает с мошенниками, и прервала звонок.

Вскоре на ее телефон стали поступать СМС-уведомления об оформлении микрокредитов. По словам Валерии, мошенники попытались оформить на ее имя микрокредиты на суммы 90 тысяч и 47 тысяч рублей, а также подали заявки на другие суммы.

Девушка незамедлительно обратилась в МФЦ и полицию, написала заявление о непричастности к микрокредитам и восстановила доступ к своему аккаунту на «Госуслугах».

Специалисты рекомендуют не допускать попадания в кадр паспортов, билетов, банковских карт или других личных данных в видеороликах, публикуемых в интернете. Главное — ни в коем случае не сообщать пришедшие по СМС коды подтверждения незнакомым лицам, звонящим по телефону.

ВалерияГосуслугиМФКфирибгарлар
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

БРИКС–2026: В Нью-Дели в грандиозном центре «Бхарат Мандапам» начался глобальный саммитБРИКС–2026: В Нью-Дели в грандиозном центре «Бхарат Мандапам» начался глобальный саммитСегодня, 15:35В Миннесоте 5-летнего ребенка спасли с помощью дронаВ Миннесоте 5-летнего ребенка спасли с помощью дронаСегодня, 14:4468-летний альпинист погиб в горах: его тело найдено68-летний альпинист погиб в горах: его тело найденоСегодня, 12:34Лжемедсестра обманула 900 клиентов и заработала миллионыЛжемедсестра обманула 900 клиентов и заработала миллионыСегодня, 12:00Ученым удалось дистанционно управлять мозгом мухиУченым удалось дистанционно управлять мозгом мухиСегодня, 11:43«Если не проголосуете, попадете в ад!»: Трамп выдвинул громкое требование своим сторонникам«Если не проголосуете, попадете в ад!»: Трамп выдвинул громкое требование своим сторонникамСегодня, 10:14
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами