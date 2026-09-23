Отец помог дочери исполнить ее мечту (видео)

В городе Сьюдад-Арсе в Сальвадоре внимание многих привлек поступок отца, который помог своей дочери на параде в честь Дня независимости. Об этом сообщает КР Хой.

Инцидент произошел 15 сентября во время праздничных мероприятий, организованных по случаю 205-летия независимости страны. Девочка, которой трудно ходить и самостоятельно стоять, мечтала выступить в качестве участницы парада.

Чтобы исполнить это желание дочери, отец был рядом с ней на протяжении всего выступления. Он крепко держал ее за талию, помогая ей двигаться и стоять.

При поддержке отца девочка под звуки музыки продолжила свое выступление во время парада и благополучно дошла до конца мероприятия. Кадры с их участием в параде распространились в социальных сетях и привлекли внимание множества пользователей.

Местные издания осветили этот случай как трогательный пример родительской поддержки и усилий по воплощению в жизнь мечты своего ребенка.