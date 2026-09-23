На проходящей в Самарканде 46-й Всемирной шахматной олимпиаде зафиксирован грандиозный результат, который поразил любителей интеллектуального спорта по всему миру и золотыми буквами вписан в историю. Мужская сборная Узбекистана (Узбекистан-1), удерживающая лидерство в турнирной таблице, в центральном, «золотом» матче 7-го тура одержала абсолютную и бесценную победу над главным преследователем — мощной сборной Китая со счетом 3:1. Главным героем этого поединка стал наш лидер, выступавший на первой доске Нодирбек Абдусатторов. Нодирбек в бескомпромиссной тактической борьбе заставил капитулировать действующего обладателя шахматной короны, китайскую суперзвезду Дина Лижэня, и вырвал историческую победу со счетом 1:0.

На третьей доске еще один наш талантливый гроссмейстер Нодирбек Якуббоев добился яркой победы над имеющим огромный опыт в мировых шахматах Юй Яньи, еще больше укрепив преимущество Узбекистана. Если на второй доске Жавохир Синдаров черными фигурами продемонстрировал прочную защиту против сильного соперника Вей И и добился ничьей, то на четвертой доске Мухиддин Мадаминов также безупречно выполнил свою задачу в партии с Сюй Сянъю, записав в копилку нашей сборной полочка (0,5:0,5). Эта уверенная победа со счетом 3:1 над основным составом такой супердержавы, как Китай, обеспечила Узбекистану огромный шаг к чемпионству на Олимпиаде.

Итак, как победа Абдусатторова над Дином Лижэнем потрясет мировой шахматный рейтинг, как героизм второго Нодирбека спас команду и кто же теперь сможет остановить стремительный рывок Узбекистана к золотым медалям?

«Поражение чемпиона мира, удар Якуббоева и 3:1»: 5 главных моментов 7-го тура

Самые сенсационные факты суперпротивостояния в Самарканде:

Историческая победа Абдусатторова: На первой доске Нодирбек Абдусатторов победил обладателя мировой короны Дина Лижэня (1:0) и в очередной раз доказал мощь узбекских шахмат;

Мастерство Нодирбека Якуббоева: На третьей доске Якуббоев уверенно обыграл опытного представителя Китая Юй Яньи, гарантировав команде ключевой успех;

Китай повержен со счетом 3:1: В матче наши шахматисты не проиграли ни на одной доске, разгромив соперника благодаря 2 победам и 2 ничьим;

Важный вклад Синдарова и Мадаминова: Сложные поединки на второй и четвертой досках против Вей И и Сюй Сянъю завершились вничью, укрепив общий счет;

Укрепление единоличного лидерства: Прямая победа над ближайшим преследователем, занимавшим 2-е место, значительно облегчила нашей сборной путь к чемпионству на Самаркандской олимпиаде.

Узбекистан — Китай: сравнение личных досок и итоговых результатов в 7-м туре

Протокол центрального суперматча 46-й Олимпиады в Самарканде:

Номер доски Сборная Узбекистана Счет Сборная Китая Характер и исход партии 1-я доска Нодирбек Абдусатторов 1 : 0 Дин Лижэнь Повержен действующий чемпион мира — главная сенсация дня 2-я доска Жавохир Синдаров 0,5 : 0,5 Вей И Уверенная ничья против одной из главных звезд Китая 3-я доска Нодирбек Якуббоев 1 : 0 Юй Яньи Стратегическая и долгожданная золотая победа 4-я доска Мухиддин Мадаминов 0,5 : 0,5 Сюй Сянъю Важное пол-очка, обеспечившее командное превосходство ИТОГО УЗБЕКИСТАН-1 3 : 1 КИТАЙ Узбекистан полностью укрепил единоличное лидерство

Шахматная экспертиза и анализ: Почему эта победа над Китаем имеет феноменальное значение?

Выводы международных гроссмейстеров и шахматных обозревателей:

Психологическая «шоковая терапия» и эффект Дина Лижэня: Победа Абдусатторова над действующим чемпионом мира Дином Лижэнем без страха перед давлением, хладнокровно завоеванная победа окажет колоссальное влияние не только на этот матч, но и на судьбу всей Олимпиады; это выведет личный рейтинг Абдусатторова и его претензии на классическую шахматную корону на пик;

Идеальная комбинация «двух Нодирбеков»: Параллельные победы Абдусатторова и Якуббоева в своих партиях свели на нет все тактические планы тренерского штаба Китая; это показывает, что наши парни стали самым опасным дуэтом в командных соревнованиях;

Искусство защиты Жавохира и Мухиддина: В матчах с такой высокой ответственностью ничья ценится на вес победы; то, что Синдаров против Вей И, а Мадаминов против Сянъю удержали свои доски, стало основой общей победы;

Вероятность того, что Кубок Олимпиады останется в Самарканде: Прямой разгром главного конкурента после 7-го тура позволил Узбекистану оторваться от преследователей в турнирной таблице и резко повысил шансы сохранить титул чемпионов Ченнаи-2022 на нашей родине.

Парни из Узбекистана на самаркандской земле в очередной раз победили величайшую шахматную сверхдержаву мира и показали всему миру, что они являются истинными мастерами интеллектуального спорта.

Как вы думаете, может ли победа Нодирбека Абдусатторова над чемпионом мира Дином Лижэнем стать основанием для того, чтобы он в скором времени завоевал индивидуальную классическую шахматную корону? Верите ли вы на 100% в то, что наши парни после этой исторической победы удержат золотые медали Олимпиады в Самарканде? Оставляйте свои личные поздравления и мнения в комментариях, а также делитесь этой статьей, посвященной исторической победе нашего национального спорта, со всеми любителями шахмат!