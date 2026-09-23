В Узбекистане запускается монетизация YouTube: Саида Мирзиёева встретилась с вице-президентом Google

·2·Узбекистан
В Узбекистане запускается монетизация YouTube: Саида Мирзиёева встретилась с вице-президентом Google

Для национального медиапространства, индустрии цифрового контента и сообщества интернет-творцов Узбекистана происходит поистине историческое событие, которого ждали долгие годы. Руководитель Администрации Президента Саида Мирзиёева провела официальные переговоры с вице-президентом мирового технологического гиганта Google Караном Бхатией. Самой примечательной и важной темой этой стратегической встречи международного уровня стал вопрос о полноценном запуск официальной системы монетизации платформы YouTube — лидера видеохостинга — на территории Узбекистана.

До сих пор тысячи талантливых блогеров, журналистов, авторов образовательных проектов и создателей контента, действующих в нашей стране, были лишены возможности получать прямой официальный доход от просмотров и рекламы в своем регионе, вынужденно прибегая к различным обходным и сложным схемам. Прямой диалог между Саидой Мирзиёевой и руководством Google стал решающим шагом на пути полного устранения этих барьеров и обеспечения местных креаторов легальными, стабильными валютными доходами.

И так, как же повлияет открытие монетизации YouTube в Узбекистане на креативную экономику, как изменится качество контента на узбекском языке и сколько средств ожидается вливания в нашу страну с мирового цифрового рынка?

«Лицом к лицу с Google, официальная монетизация и контент-революция»: 5 ключевых пунктов диалога

Самые важные аспекты встречи Саиды Мирзиёевой и вице-президента Google:

  • Прямые переговоры на высшем уровне: Состоялась официальная встреча между руководителем Администрации Президента Саидой Мирзиёевой и вице-президентом Google Караном Бхатией;

  • Монетизация YouTube на повестке дня: На встрече подробно обсуждался вопрос открытия системы прямого официального заработка (монетизации) на контенте YouTube на территории Узбекистана;

  • Новый импульс креативной экономике: Местные блогеры и медиакомпании получат возможность легально и гарантированно зарабатывать на рекламе со своих видео;

  • Качество контента на узбекском языке: Открытие монетизации придаст огромный финансовый стимул производителям качественных образовательных, научных и развлекательных программ;

  • Конец «обходным путям»: Творцы избавятся от сложных ограничений, таких как регистрация аккаунтов на имена других зарубежных государств и выплата процентов посредникам.

В Узбекистане запускается монетизация YouTube: Саида Мирзиёева встретилась с вице-президентом Google

Платформа YouTube в Узбекистане: Сравнение текущей ситуации и возможностей после открытия официальной монетизации

Анализ ожидаемых коренных изменений на рынке цифровых медиа:

Критерии и направления

Текущая ситуация (Без монетизации)

Возможности после запуска монетизации

Доход от рекламы

Прямая оплата за просмотры из Узбекистана не производится

Официальный рекламный доход (AdSense) с каждого местного и глобального просмотра

Открытие счетов и регистрация

Через зарубежные страны (обходные схемы, посредники)

100% легальный аккаунт через банковские карты и юридические адреса Узбекистана

Доходы креативной сферы

Зависимость только от внутренней интеграционной рекламы (спонсоров)

Синергия спонсорства и автоматических выплат от платформы

Качественный узбекский контент

Медленное развитие из-за отсутствия финансовых стимулов

Резкий рост профессиональных видео в сферах образования, IT, науки и искусства

Приток валюты и налоги

Средства остаются за рубежом или обналичиваются

Прямой приток валюты в банковскую систему Узбекистана и легальный доход

Рабочие места

Небольшие любительские группы

Новые рабочие места для тысяч монтажеров, сценаристов и операторов

В Узбекистане запускается монетизация YouTube: Саида Мирзиёева встретилась с вице-президентом Google

Цифровая экономика и медиа-экспертиза: Почему этот шаг имеет революционное значение для Узбекистана?

Выводы IT-экспертов, медиааналитиков и экономистов:

  • Экспорт «умственного труда и таланта»: Монетизация YouTube — это не просто блогерство, а самая быстрая форма экспорта цифровых услуг; миллионы узбекской молодежи получат возможность создавать качественные видео, не выходя из дома, и легально зарабатывать валюту от глобальной и национальной аудитории;

  • Защита узбекского языка и национального контента: В настоящее время отечественные творцы часто вынуждены выпускать видео на русском или английском языках ради заработка; открытие монетизации на территории Узбекистана в геометрической прогрессии увеличит количество научных, культурных и аналитических ресурсов на нашем родном языке;

  • Новый уровень диалога государства и IT-гигантов: Проведение Саидой Мирзиёевой прямых переговоров с руководством Google демонстрирует поддержку правительством Узбекистана креативной сферы и свободной цифровой экономики на уровне высшей государственной политики;

  • Легализация неформальных доходов: Если выплаты от YouTube будут осуществляться напрямую через узбекские банки, это повысит капитализацию банков и привлечет в финансовую систему страны миллионы долларов прозрачного капитала.

Данное соглашение между Саидой Мирзиёевой и вице-президентом Google стало историческим шагом на пути превращения Узбекистана в ведущий центр цифрового контента и независимой медиаиндустрии в Центральной Азии.

А как вы думаете, как официальное открытие монетизации YouTube в Узбекистане повлияет на местное блогерство и качество национального контента? В каких направлениях, по вашему мнению, узбекская молодежь начнет создавать больше качественных видео благодаря этой возможности? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой радостной новостью, приводящей в движение все медиа Узбекистана, со всеми своими друзьями!

Саида МирзиёеваКаран Бхатиямонетизация YouTubeцифровые медиа Узбекистана
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Саида Мирзиёева встретилась с Генсеком ООН: какие вопросы обсуждалисьСаида Мирзиёева встретилась с Генсеком ООН: какие вопросы обсуждалисьВчера 11:03Саида Мирзиёева встретилась с урбанистами и крупными девелоперами: новые жесткие требованияСаида Мирзиёева встретилась с урбанистами и крупными девелоперами: новые жесткие требования15 сентября 22:17Саида Мирзиёева встретилась с представителем Китая: о чем договорились на переговорах?Саида Мирзиёева встретилась с представителем Китая: о чем договорились на переговорах?26 августа 18:44Руководителю Администрации Президента Саиде Мирзиёевой предоставлены новые стратегические полномочияРуководителю Администрации Президента Саиде Мирзиёевой предоставлены новые стратегические полномочия10 сентября 15:07Ташкенту вернут статус «зеленого города»: парки будут расширены (фото)Ташкенту вернут статус «зеленого города»: парки будут расширены (фото)24 июля 20:18Саида Мирзиёева встретилась с французским бизнесом: открываются новые направления сотрудничестваСаида Мирзиёева встретилась с французским бизнесом: открываются новые направления сотрудничества9 июля 23:53
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан
Начал курсировать новый скоростной поезд по направлению Ташкент — Андижан: расписание и цены билетов
Начал курсировать новый скоростной поезд по направлению Ташкент — Андижан: расписание и цены билетов