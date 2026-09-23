Представлен Xiaomi 18 Pro Max: первый в мире смартфон на базе Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6

Компания Xiaomi официально представила новый флагман мобильного рынка — смартфон Xiaomi 18 Pro Max. Согласно данным иксбт.ком, это устройство впервые в мобильной индустрии оснащено новейшим 2-нм процессором Qualcomm Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6, а также двумя 200-мегапиксельными сенсорами камер, созданными в сотрудничестве с Леика. Этот флагман примечателен сочетанием передовых технологий и высокой производительности. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Возможности дисплея и система конфиденциальности

Смартфон получил дисплей с ультратонкими рамками всего 0,99 мм, панель СуперПиксел 2.0 создана на основе материала М11. Пиковая яркость экрана достигает 4000 нит, также поддерживается цветовое пространство БТ.2020 и адаптивная частота обновления от 1 до 120 Hz. Одной из ключевых особенностей системы экрана является аппаратная защита личных данных.

Эту функцию конфиденциальности можно активировать для всего смартфона или отдельных приложений. Система способна скрывать содержимое уведомлений, всплывающих окон и меню многозадачности, при этом конфиденциальные области контролируются на уровне отдельных пикселей. Настройками конфиденциальности можно управлять через Супер Ксиао Ai, для быстрого запуска которой предусмотрена специальная настраиваемая АИ-кнопка.

Производительность и система охлаждения

В основе устройства лежит процессор Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6, созданный по 2-нм техпроцессу. Частота процессора достигает 5 GHz, что является рекордным показателем для мобильных платформ Qualcomm. Для обеспечения стабильной работы Xiaomi добавила систему охлаждения в виде обновленной кольцевой испарительной камеры. По данным компании, смартфон способен поддерживать максимальную частоту кадров даже в тяжелых играх в течение часа.

Что касается питания, используется кремний-углеродная батарея Джиншаджианг емкостью 8500 mAh. Также устройство оснащено увеличенным вибромотором, тремя динамиками и модулем УВБ для точного определения местоположения совместимых устройств. Корпус защищен от воды и пыли по стандартам ИП66, ИП68 и ИП69.

Камеры Леика и дополнительный экран

Основной модуль камеры оснащен 200-мегапиксельным сенсором размером 1/1,28 дюйма с расширенным динамическим диапазоном. В перископическом модуле используется еще один 200-мегапиксельный датчик размером 1/1,56 дюйма, поддерживающий телемакросъемку с расстояния 12 см. Третья камера состоит из 50-мегапиксельного сверхширокоугольного датчика, все модули разработаны при участии Леика.

Дополнительный экран на задней панели теперь поддерживает более 100 приложений, информационные карточки, уведомления и мини-игры. С помощью искусственного интеллекта можно создавать персонализированные игровые фоны и создавать небольшие личные приложения. Стоимость флагмана Xiaomi 18 Pro Max составляет 1045 долларов США.